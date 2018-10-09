Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kayseri Şeker'de AB Öğrencilere 'Sağlıklı Yaşamda Şekerin Yeri' Anlatıldı

Kayseri Halide Nusret Zorlutuna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin AB Erasmus-Learning For Healthy Lifestyle-LOHL projesi kapsamında, Litvanya, Danimarka, Portekiz ve Romanya’dan ülkemize gelen öğrencilere “Sağlıklı Yaşamda Şekerin Yeri” anlatıldı. 

Kayseri Şeker'de AB Öğrencilere 'Sağlıklı Yaşamda Şekerin Yeri' Anlatıldı

Kayseri Şeker fabrikası 15 Temmuz Şehitleri Konferans salonunda Kayseri Şeker Ar-Ge merkezi yetkilileri tarafından, Şeker Pancarının Şeker’e yolculuğu, NBŞ ile Doğal şeker’in arasındaki farklar, Sağlıklı Yaşamda Doğal Şekerin Önemi, Şeker Hakkında Yanlış önyargılar ve gerçekler, Kayseri şeker Ar-Ge Merkezi proje faaliyetleri hakkında Türkçe ve İngilizce sunum yapıldı. Öğrencilere Türkçe ve İngilizce Doğal şeker ile ilgili broşürler dağıtıldı. 

Kayseri Şeker Fabrikası Üretim Prosesi kapsamında Teknik gezi yanı sıra Şeker gölü çevresinde sağlıklı yaşam yürüyüşü ve kazı çalışmaları yapılan tarihi Keykubadiye sarayı bölgesinde de kültür gezisi düzenlendi. 
 

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerKayseri şekerSağlıklı Yaşamda şekerin YeriŞEKER PANCARIYabancı Uyruklu öğrenciler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.