Kayseri Şeker'de AB Öğrencilere 'Sağlıklı Yaşamda Şekerin Yeri' Anlatıldı

Kayseri Şeker fabrikası 15 Temmuz Şehitleri Konferans salonunda Kayseri Şeker Ar-Ge merkezi yetkilileri tarafından, Şeker Pancarının Şeker’e yolculuğu, NBŞ ile Doğal şeker’in arasındaki farklar, Sağlıklı Yaşamda Doğal Şekerin Önemi, Şeker Hakkında Yanlış önyargılar ve gerçekler, Kayseri şeker Ar-Ge Merkezi proje faaliyetleri hakkında Türkçe ve İngilizce sunum yapıldı. Öğrencilere Türkçe ve İngilizce Doğal şeker ile ilgili broşürler dağıtıldı.



Kayseri Şeker Fabrikası Üretim Prosesi kapsamında Teknik gezi yanı sıra Şeker gölü çevresinde sağlıklı yaşam yürüyüşü ve kazı çalışmaları yapılan tarihi Keykubadiye sarayı bölgesinde de kültür gezisi düzenlendi.

