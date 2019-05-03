Kayseri Şeker'den Mahzemin'de tarla günü

Etkinlik kapsamında ayrıca; Bloomberg HT Tarım Editörü İrfan Donat’ın hazırlayıp sunduğu 'Mevsiminde tarım' programı ekibi de pancar tohumunun toprak ile buluşması ve pancar çapalama faaliyetlerinin çekimlerini yaptı. Bloomberg HT Tarım Editörü İrfan Donat etkinlik esnasında; 'Mevsiminde tarım' programında yayınlamak üzere; Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Pancar Şekeri Üreticileri Derneği Başkanı olan Hüseyin Akay’ın, şeker pancarı tarımının geleceği, şeker sektörünün içinde bulunduğu sorunlar, şeker pancarı tarımı ve Kayseri Şeker’in rol model çalışmaları hakkında görüş ve önerilerini aldı. Mahzemin Mahallesi Muhtarı Hüseyin Dikmen’e ait Çakmaktepe mevkisindeki pancar tarlasında, tohumlar dualar eşliğinde toprakla buluşurken yine aynı mevkide Abdullah Arı’nın tarlasında ise traktörle çapa yapılmaya başlandı.



Çakmaktepe mevkisinde düzenlenen tarla günü etkinliğine; Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Kayseri Pancar Kooperatifi yönetim ve denetim kurulu üyeleri, Kayseri Şeker Fabrikası yönetim kurulu üyeleri, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez, genel müdür yardımcıları, bölge müdürleri, çiftçileri ve diğer yetkililer katıldı. Etkinliğe katılanlara tarla sahibi tarafından yöresel kahvaltı ikramı yapıldı.



