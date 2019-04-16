Kayseri Şeker'den Turhal Bölge Çiftçilerine Destek

Turhal Bölgesinde; Kayseri Şeker’e bağlı Pandoğa Tarım ve Hayvancılık şirketi bünyesinde, Sivas -Yıldızeli, Tokat Merkez, Turhal, Zile, Çamlıbel ve Artova bölgelerinde faaliyete geçen tarım marketler aracılığıyla pancar ekicilerinin tarımsal alandaki temel ihtiyaç malzemelerinin karşılanması hedefleniyor.







Çiftçilerden gelen talep üzerine Pandoğa tarım marketlerde ilk etapta Damla ve Yağmurlama sulama sistemleri, tarımsal ilaçlar ve hayvan yemi satışları ile hizmet vermeye başlandığı belirtildi.

