Kayseri Şeker Ekibi “Wın Eurasia 2019” Fuarında

14-17 Mart tarihleri arasında İstanbul- Büyükçekmece Tüyap Fuar ve Kongre Merkezinde 10 yıl aradan sonra 25. WIN EURASIA, Metalworking, SurfaceTechnology, Welding, IAMD, Electrotech ve CeMAT EURASIA fuarlarını tek çatı altında buluştu.
İHA
20 Mart 2019 Çarşamba 12:28
14-17 Mart tarihleri arasında İstanbul- Büyükçekmece Tüyap Fuar ve Kongre Merkezinde 10 yıl aradan sonra 25. WIN EURASIA, Metalworking, SurfaceTechnology, Welding, IAMD, Electrotech ve CeMAT EURASIA fuarlarını tek çatı altında buluştu.
İHA