Kayseri Şeker Güreş Takımı B Grubunun Lideri Oldu

31 Ağustos ve 1 Eylül tarihleri arasında Ankara Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Türkiye Greko-Romen Süper Lig'in müsabakalar sonucunda B Grubunda müsabakalara katılan Kayseri Şekerspor 49 galibiyet ve 11 yenilgi sonunda almış olduğu 12 puan ile grubunun lideri oldu. B grubunda 10 puanlı ASKİ Spor, 48 galibiyet, 12 yenilgi ile ikinci, 6 puanlı Kasımpaşa 32 galibiyet 28 mağlubiyet ile 3. sırada yer alıyor.

A Grubu'nda ise 12 puan toplayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 55 galibiyet ve 5 mağlubiyetle haftayı lider tamamladı. Çaykur Rizespor 42 galibiyet, 18 yenilgiyle 2'nci, Akhisar Belediyespor ise 31 galibiyet ve 29 yenilgi ile 3'üncü sırada yer aldı.

Ankara Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalara Kayseri Şekerspor Güreş takımı 10 sıklette 15 sporcu, Kulüp Başkanı İbrahim Dayı, Yönetim Kurulu üyelerinden İnanç Kızılyazı, Antrenör Mehmet Turgut ile birlikte katıldılar. Ziyaret esnasında yardımcı antrenör Selami Koç da hazır bulundu.



Kayseri Şekerspor onursal Başkanı ve Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay güreşçileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü, Spor Eğitim Daire Başkanı Selçuk Çebi ile birlikte ziyaret ederek başarılarından dolayı tebrik ettiler.

Ziyaret esnasında konuşan Başkan Akay ; “Güreş bizim ata sporumuzdur. Biz de milli sporumuza destek vermek anlayışı içerisinde Kayseri Şeker’de göreve başladığımız günden beri gençlerimize imkân, destek ve fırsat veriyoruz. Kayseri Şekerspor güreş takımımızda güreşçilerimiz değerli hocalarımızın nezaretinde yetişiyorlar. Yapılan müsabakalar sonucunda güreş takımımızın grubunda lider olmasından dolayı güreşçilerimizi ve teknik heyeti yönetim kurulu üyelerimizi tebrik ediyorum. Güreşçilerimizin Türk Milleti adına, Türk güreşi adına Dünya minderlerinde de bayrağımızı göndere çektirmeleri, İstiklal Marşımızı çaldırmaları göğsümüzü kabartacaktır. Başarılarının devamını dilerim" dedi.

