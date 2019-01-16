Kayseri Şeker'in Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları İlgi Görüyor

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; "Kayseri Şeker’in Yönetimi, çiftçileri, çalışanları, teknik kadrosu ile hep birlikte 2018-2019 Kampanya döneminde Verimlilik ve randımanda başarı sağlandığına dikkat çekti.Başkan Akay; Kayseri Şeker’in başarısı, sürdürülebilir tarım ve şeker sektörünün geleceği açısından önemlidir. Sektörde başarısını ispatlamış olan Kayseri Şeker gibi kuruluşlara sahip çıkılarak, önderlik, rehberlik, liderlik yapması istenebilir" dedi.



Başkan Akay, sürdürülebilir tarım açısından Kayseri Şeker’in uygulamalarını şöyle sıraladı;

Öncelikle pancar tarımında verimliliği artırmak ve sürdürülebilir tarımın yapılacağı tarım arazilerinin korunması amacıyla toprak analiz laboratuvarı kurulmuştur. Bu sayede tarım arazilerinde toprağın ve şeker pancarının ihtiyacına göre gübre kullanımı, toprağın korunması, erozyonu azaltacak ve toprağın fiziksel yapısını koruyacak teknikler kullanılmaya başlandı.



*Pancar ekim alanlarını hesaplamak ve ekim alanlarındaki gelişmeleri izlemek için Kayseri Şeker Bilgi teknolojileri yazılım ofisi tarafından geliştirilen Coğrafi bilgi sistemi kurulmuştur. Bu yazılım sayesinde aynı zamanda Fabrikaya gelen şeker pancarındaki fire ve şeker oranları da anında çiftçilere bildirilmektedir.

*Toprak sağlığının korunması, tarım ilaçlarına bağımlılığın azaltılması ve bitki sağlığının maksimum düzeyde sağlanabilmesi için münavebeli ekim, sertifikalı tohum ve orgamineral gübre kullanımı desteklenmektedir.

*Üretim aşamasındaki Sulama, gübreleme, ilaçlama, pestisit kullanımı ve diğer bütün uygulamalar çiftçiler ve bölge Müdürlüklerimiz tarafından kayıt altına alınmaktadır.

*Topraktan sofraya kadar uzanan ve pazarlama aşamaları dahil insan sağlığı ve çevreye olan etkiler göz önünde bulundurularak hijyenik koşullarda üretim yapılmaktadır.

*Şeker pancarı tarımını geliştirmek ve sahip çıkmak için; yenilikçi gübre, ilaç, tohum ve akıllı damla sulama sistem uygulamalarının sergilendiği Demonstrasyon sahalarında çiftçiler için “Tarla Günleri” düzenlenmektedir.

* Su kaynaklarının sürdürülebilirliğinin korunmasını sağlamak için bitkinin ihtiyaç duyacağı suyu temin edebilecek sulama sistemleri ve Damla sulama sitemlerinin şeker pancarı tarımında yaygın kullanımını sağlamak amacıyla pilot bölgelerde örnek uygulamalar başlatıldı.

*Faaliyet alanı içerisinde hastalık ve zararlılarla mücadele "Zirai Mücadele Teknik Talimatları" doğrultusunda yapılmaktadır.

*Şeker Pancarında şeker oranının yükseltilmesi ve ekim, söküm, nakliye esnasında zayiatlar önlenerek Verimlilik ve randımanda rekor sağlandı.

*Randevulu pancar sökümü ve tesellümünün sayesinde Milli ekonomiye, Kuruma katkısı yanı sıra çiftçinin alın terinin korunması ve gelirinin artırılması sağlanmaktadır.

*Maus ile yükleme yapılarak toprak erozyonu önlenirken, Pancar taşımada sefer sayısı düşürülerek sera gazı emisyonunun da azalmasına katkı sağlandı.

* Güvenli gıda tüketimi açısından kaliteli ve verimli şeker pancarı üretiminin önemi her geçen gün artmaktadır. Kayseri Şeker, Gıda sektöründe doğal pancar şekerinin güvenilirliğini artırmak, aynı güvenilir şartlarda satışa sunmak amacı ile ulusal ve uluslar arası gerekli olan uygunluk ve Kalite Belgelerin tamamını almayı başarmıştır. Bu sayede elde edilen doğal pancar şekeri, imalatçının ve tüketicinin daima tercih edeceği güvenilir gıda statüsünde bulunmaktadır.

*Türk Şeker sektörünün dünya ile rekabet edebilecek seviyeye gelmesinin yolunun şeker pancarı tarımının tarladan sofraya kadar olan aşamalarının dünya standartlarına uygun hale gelmesinden geçtiğine inanan Kayseri Şeker yönetimi, İş sağlığı ve güvenliği uygulamalar yanı sıra şeker pancarı tarımını geliştirmek için eğitimler düzenlemektedir.

*Kayseri Şeker, Şeker pancarının ekiminden sökümüne kadar her aşamasında çiftçisinin yanında olmakla kalmayıp, pancar tohumları toprakla buluştuktan fabrikaya teslim edilinceye kadar geçen süre içerisinde; Gübre avansı, Tohum Avansı, Çapa Avansı, Sulama Avansı, Ramazan Bayramı avansı, Kurban Bayramı Avansı, Söküm Avansı, Mazot avansı, Ekim ve ilaç avansı adı altında düzenli ve gününde ödemelerle çiftçisini na merde değil merde dahi muhtaç etmemektedir.

*Kayseri Şeker ile sözleşmeli pancar ekimi yapan çiftçilerin temlik kredisini daha az kullanarak faiz yükünden daha az etkilenmesi ve şeker pancarı tarımından elde ettiği gelirin kendi cebinde kalması için pancar ekicilerine yönelik olarak sadece kampanya döneminde Türkiye’de bir ilk olan Faizden kurtarma avansı da vermektedir.

*Sektörün ilk Ar-Ge merkezini kurarak, Arazi ıslahı yanı sıra yenilikçi çalışmalar yapmak suretiyle sektöre de yön vermektedir.

*Kayseri Şeker Sosyal Sorumluluk bilinci içerisinde pancar çiftçisi ve çalışanların çocuklarından 1250 Yüksek tahsil yapan çocuğa karşılıksız burs, ata sporu güreş, amatör spor ve yaz spor okulları ile eğitime destek vermektedir.

*1992 yılında yapılan özelleştirme sonucunda Kayseri Pancar Kooperatifi tarafından devralınarak son yıllarda yakaladığı yükseliş trendi ile başarılı bir rol model ve sektöründe lider konumuna gelmeyi başaran ve şu anda şeker sektöründeki payı yüzde 18 seviyesinde olan Kayseri Şeker bu başarısını bünyesine yeni fabrikalar katarak taçlandırmak istiyor.

