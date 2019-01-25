Kayseri Şeker Niksar Ve Tokat’ta Çiftçi Eğitim Semineri Verdi

Niksar çiftçi eğitim seminerlerine, Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Yolkonak Belediye Başkanı Musa Atasoy, Gökçeli Belediye Başkanı Ayhan Öztürk, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Üyeleri, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdür Yardımcıları, Turhal Şeker Fabrika Müdürü Hulusi Yüksel, AK Parti İlçe Başkanı Kemal Yılmaz, Oda ve STK temsilcileri ile Niksar Bölgesinde şeker pancarı ekimi yapan yaklaşık 600 çiftçi katıldı.



Niksar Belediye Düğün salonunda yapılan Çiftçi Eğitim Seminerinde konuşan Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, eğitimin Niksar çiftçisine olumlu katkılar sunacağını ifade etti.

Niksar’ın kalkınmasının geçmişte olduğu gibi gelecekte de tarım yoluyla olacağını belirten Özcan sözlerini şöyle sürdürdü;

“Tokatlı, Turhallı ve Niksarlı tüm çiftçilerimizin arzusu Turhal Şeker Fabrikasının Kayseri Şeker tarafından alınmasından sonra üretime devam ederek hem fabrikanın hem de çiftçimiz kazanmasıydı. Çünkü; Çiftçimiz kazandıkça şehrimiz kazanacak. Tokat kazanacak. Niksar kazanacak velhasıl ülkemiz kazanacakve Ülkemizi çiftçilerimiz kalkındıracaktır.”



Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay da konuşmasında; söz konusu seminerlerin Kayseri ve Boğazlıyan Şeker Fabrikaları ile sözleşmeli pancar ekimi yapan çiftçilerle 8 yıldan beri yapıldığını ve eğitimlerin çiftçilere önemli katkısının olduğunu belirtti.



Başkan Akay, “Kayseri Şeker, çiftçisiyle bilgileri paylaşarak ortak bir çalışma ortaya koyduğu daha başarılı bir noktaya doğru her geçen sene ilerliyor. Artık tarımda yeni usul ve tekniklerin kullanılarak makineleşmeye geçilmesi gerekmektedir. Verimliliğimizi artıracak usulleri denememiz gerekmektedir. Çiftçilik Çok meşakkatli bir işitir. Bu kadar meşakkatli olarak yapılan bir işten en yüksek faydayı sağlayabilmek, tecrübe ve araştırmalarla oluşan bilgilerin doğru şekilde kullanılmasıyla ancak mümkün olabilir. Biz de bu toplantılarda bilgilerimizi çiftçilerimizle paylaşıyoruz” dedi.



Niksar çiftçi eğitim Seminerinde Ziraat Mühendisi Niyazi Kaya tarafından pancar tarımında toprakların korunmasında münavebenin önemi, Rakımın polara etkisi, toprak hazırlığı, şeker pancarı ekim teknikleri, gübreleme, bitki hastalıkları, sulama teknikleri konularında bilgi verildi.

Tokat Bölgesinde Çamağzı köyünde yapılan toplantıda ise, Tokat Bölge Müdürü Yılmaz Dağlı tarafından yapılan sunumda şeker pancarı tarımının geliştirilmesi ve yeni teknikler hakkında bilgiler verildi.

