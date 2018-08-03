Kayseri Şeker nohut ve mercimek çiftçisini sevindirecek

Serbest piyasada şu anda 2500 TL/TON civarında fiyatı oluşan Nohut alım fiyatını TMO, tarımı desteklemek adına 3.000TL/TON, Yeşil mercimeği ise 3.250 TL/TON olarak açıklamıştı. Kayseri Pancar Kooperatifi de TMO fiyatlarından 250 TL/TON daha fazla fiyat vermek suretiyle çiftçinin yüzünü pancar taban fiyatında olduğu gibi Nohut ve yeşil mercimek ürününde de güldürmüştür.

Nohut ve Yeşil mercimek alım fiyatları ile ilgili açıklama yapan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulumuz tarafından 2018 hasat dönemi için TMO kriterlerine göre alımlar yapılacak olup, Yeşil Mercimeğin fiyatını 3.250 TL/ton, Nohut fiyatı ise 3.500 TL/ton olarak belirlenmiştir. Çiftçilerimize hayırlı olsun dedi.

Başkan Akay sözlerini şöyle sürdürdü; Biz Kayseri Şeker olarak sulu tarım alanındaki ürünlerdeki desteklerde olduğu gibi kuru tarım yapılan alanlardaki ürünlerde de çiftçilerimize, öncelikle kaliteli tohum, gübre, ilaç ve teknik destek sağlamak suretiyle tarımı daha bilinçli yapması, dekara verimliliğini artırılması ve kaliteli ürün elde ederek daha çok kazanmasını hedefliyoruz.

Bu sayede aynı zamanda bölgemiz iklim şartları ve kuru tarım arazilerindeki verimliliğin nohut ve mercimekte dekar başına 70-80 kilolardan 180 kilolara kadar yükselmesi sağlanarak hem Milli gelire hem de çiftçimizin yaşam standartlarını artırmaya katkı sağlanmaktadır.

Kayseri Şeker tarafından sulu tarım arazilerinde yetiştirilen başta şeker pancarı, silajlık mısır, danelik mısır, ayçekirdeği gibi ürünler dışında kurak arazilerde susuz tarım kapsamında yetiştirilen ürünlerde de çiftçileri desteklemek adına başlattığı sözleşmeli ürünlerden Kabak çekirdeği, nohut ve yeşil mercimeği de ekleyerek her geçen gün sözleşmeli tarım ağını genişletmeye devam etmekteyiz.

Kayseri Şeker aynı zamanda; Panpa şirketi tarafından bakliyat, ay çekirdeği ve kabak çekirdeği gibi ürünler için paketleme tesislerini de kurmak suretiyle hem ürünlerin tarladan sofraya kadar olan aşamalarda en güvenilir ve hijyenik koşullarda hasat yapılması yanında ürünlerin yurt içi ve yurt dışı pazar ağını genişletmek suretiyle tüketiciye de kaliteli ve ucuz ürün teminine katkı sağlıyoruz.

Kayseri Pancar Kooperatifi tarafından 2018 yılında sözleşmeli tarım kapsamında; Kayseri Merkez, Bünyan, Develi, Sarıoğlan, Pınarbaşı Bölgelerinde, Yozgat’ta Boğazlıyan, Yenifakılı, Yenipazar ve Çandır Bölgelerinde, Sivas’ta, Şarkışla ve Gemerek Bölgelerinde nohut ekimi yapılırken yeşil mercimeğin ise Kayseri Merkez, Boğazlıyan, Yenifakılı ve çandır bölgelerinde yapıldığı belirtildi.