Kayseri Şeker, şeker sektörü ve pancar tarımının yazılımında iddialı

2018-2019 Kampanya dönemi hazırlıklarının Bilgi Teknolojileri Birimindeki çalışmaları yerinde inceleyen Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; Kayseri şeker her yönüyle Türkiye'de örnek bir kuruluştur. Bilgi Teknolojileri Birimimiz yapmış olduğu yazılımlar ve uygulamalar çerçevesinde iddia sahibidir ve ümit ediyorum şeker sektöründe diğer firmalar tarafından da bu uygulamalar kullanılıp onlarda işlerini en başarılı bir şekilde yürütürler dedi.

Başkan Akay açıklamasını şöyle sürdürdü; Bilgi Teknolojileri Birimimiz tamamen genç bir ekipten oluşuyor. Biz bütün birimlerde olduğu gibi bilgi Teknolojileri Biriminde de personelimizin yetişmesi konusunda gereken bütün gayreti gösteriyor, bu manada üzerimize düşen fedakarlıkları gerçekleştiriyoruz. Personelimiz de bizim kendilerine vermiş olduğumuz hem imkanları hem de değeri layıkıyla kullanıyor, kendilerini yetiştiriyor ve aynı zamanda Kayseri Şeker’in ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Biz bu çerçevede Türkiye'de örnek kuruluşlardan bir tanesi olmak arzusundayız.



Bütün personelimiz bu konuda elinden gelen gayreti göstermek suretiyle sistemi daha fazla geliştirmek ve İşleri daha fazla kolaylaştırma konusunda üzerine düşeni yapıyorlar. Ben ve yönetimimiz bu genç ekibimize İnanıyor, güveniyor ve kendilerine başarılar diliyoruz dedi.



25 Personelin görev yaptığı ve Şeker Pancarı tarımında tarladan sofraya kadar olan bütün aşamaların 7 yıldan beri kendi bünyesindeki personeller tarafından yapıldığı Kayseri Şeker Bilgi Teknolojileri birimindeki çalışmaların yerinde incelenmesi esnasında Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez, Genel Müdür yardımcısı İsmail Gedik ve İç Denetim Başkanı Selcen Erişen de hazır bulundular.