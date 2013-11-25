Kayseri Şeker Tarihinde Bir İlke Daha İmza Attı

Kayseri Şeker Fabrikası gerçekleştirdiği yurt dışı eğitim programı ile sektör tarihinde adeta bir ilke imza attı. Modern tarımı yerinde incelemek, Avrupalı çiftçilerin gelişmiş tarım tekniklerini yerinde görüp, Türkiye’de uygulayabilmek ve şeker pancarı yetiştiriciliği konularında bilgi sahibi olabilmek adına, Belçika’da bir eğitim programı düzenledi. Almanya’dan sonra ikincisi düzenlenen bu eğitim programı ile Türk çiftçiler, Avrupalı meslektaşları ile sorunları konuşabilme ve sorunların çözümü noktasında izledikleri yol konularında karşılıklı fikir alışverişinde bulundular.

İlk olarak Belçika’nın Tienen şehrinde bulunan SESVanderHave Tohum Fabrikası’na gelen çiftçiler, burada SESVanderHave Tohum Fabrikası Ticaret Müdürü ve Yürütme Kurulu Üyesi Bruno Vandamme ile SESVanderHave Türkiye Temsilcisi Muzaffer Adıyaman tarafından düzenlenen toplantıya katıldılar.

Yapılan ilk sunumun ardından soru cevap bölümüne geçen pancar üreticileri, şirketin mevcut yapısı, işleyişi, faaliyet alanları ve Türkiye’deki çalışmaları konusunda önemli bilgiler elde ettiler. Ardından Kalite Kontrol laboratuvarında Jan Van Roie tarafından tohum üretimi, ıslahı ve kontrolü ile ilgili görsel bir sunum alan pancar üreticileri, tohumun farklı topraklar için nasıl üretildiği ve bunların kontrolü hakkında bilgiler edindiler.

Yine aynı şehirde bulunan pancar ekim alanlarını da ziyaret eden çiftçiler, burada modern tarımın tüm aşamalarını, kullanılan ekipmanları ve pancar hasat sistemlerini yerinde izleme fırsatı buldular. 5500 dekar büyüklüğündeki pancar tarlasında SESVanderHave Tohum Fabrikası Mühendisleri Laurent Mullens ve Tom Robijns’tan çeşitli bilgiler alan çiftçiler, özellikle pancar söküm aşamasında kullanılan modern zirai aletleri kullanabilme ve yerinde uygulama imkânı buldular. Türkiye ile Avrupa arasındaki mevcut farklar, mevsim koşullarının tarıma etkisi, bazı geleneksel yöntemlerin üretime etkileri, pancar sökümü, pancar sökümü sonrası silolama, pancarların temiz bir şekilde şeker fabrikalarına nakli, doğru ekim ve gübreleme konularında önemli izlenimler elde eden çiftçiler, gördükleri uygulamaları fotoğraflayarak, Türkiye’deki meslektaşlarına bu çalışmaları göstermek istediklerini belirttiler.

Yine aynı gün, bölgenin önemli pancar üreticilerinden bir tanesinin çiftliğini de ziyaret eden çiftçiler, Avrupalı pancar üreticilerinin kullandığı zirai aletler, mahsul depolama, mevcut alet ve ekipmanların bakımı, gübre, tohum ve ilaçlamanın modern tarımdaki uygulanışı ve verimi arttıran faktörler gibi önemli konularda, Avrupalı meslektaşlarından bilgiler aldılar. Çiftlikte bulunan tüm üniteleri sıra ile gezen çiftçiler, aynı zamanda geziye eşlik eden Tohum Fabrikası yetkililerinden, karşılıklı soru cevap yaparak bilgi aldılar.

İlk günün akşamında Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ve Genel Müdür Levent Benli ile bir araya gelen çiftçiler, verilen akşam yemeğinde Avrupa’daki izlenimlerini aktardılar. Başkan Hüseyin Akay ise Avrupa’da uygulanan tüm tarım tekniklerinin, Türkiye’de uygulanır hale gelmesi ile birlikte, Avrupa ile rekabet edebilir bir konuma kavuşacaklarının altını çizerek, geziye katılan çiftçilerden; burada gördükleri izlenimleri Türkiye’deki çiftçiler ile paylaşmaları ricasında bulundu.

Burada elde edilecek bilgilerin çok önemli olduğunu da belirten Akay, “Bizler Kayseri Şeker Fabrikası olarak, kurumsallaşmaya çok önem veren ve bu doğrultuda özellikle pancar üreticilerinin modern tarımı kavrayıp uygulayabilmeleri adına çalışmalarını hassasiyetle yürüten bir kurumuz. Bu doğrultuda sizlerin izlenimleri ve elde ettiği bilgiler, çiftçilerimizin gelişimi ve modern tarıma geçebilmeleri adına çok önemli. Toprakların ve tarımda kullanılan tüm ihtiyaç malzemelerinin verimli kullanılabilmesi adına burada hepimize çok önemli görevler düşüyor. 4 günlük eğitim programımız boyunca; hem Türkiye ile Avrupa’da yapılan tarımı kıyaslayabilmeniz, hem de oradaki şeker fabrikalarının işleyişini yerinde görüp, bizim bu konuda attığımız adımları daha iyi kavrayabilmeniz adına sizlere çok değerli bilgiler aktarılacak” şeklinde konuştu.

Programın ikinci gününde yine Belçika’nın Tienen şehrinde bulunan Tienen Şeker Fabrikası’nı gezen çiftçiler, burada üretimin tüm aşamalarını gezerek, Şeker Fabrikası’nın Ziraat Müdürü Erwin Boonen’den, şirketin çalışma alanları ve işleyişi hakkında görsel bir brifing aldılar.