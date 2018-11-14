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Kayseri Şeker, Uluslararası Gıda Kimyası Ve Teknolojisi Konferansında

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Gıda Kimyası ve Teknolojisi Konferansı’nın 4.'sü United Scientific Group (USG) tarafından Almanya’nın Berlin şehrinde düzenlendi.

Kayseri Şeker, Uluslararası Gıda Kimyası Ve Teknolojisi Konferansında

5-7 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Gıda Kimyası ve Teknolojisi konferansı; dünyanın her yerinden, mühendisler, teknoloji uzmanları, profesörler, araştırmacılar, bilim insanları ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşti.

Son zamanlarda Kayseri Şeker’in Ar-Ge çalışmaları ve Pektin projesinin, Gıda araştırmacıları tarafından yakından takip edilmeye başlandığı görüldü. Bunun üzerine FCT-2018 4.Uluslararası Gıda Kimyası ve Teknolojisi Konferansına, Kayseri Şeker Pektin Proje danışmanlarından Erciyes Üniversitesinden Prof.Dr. Mahmut Doğan ve Pektin Projesi araştırmacılarından Gıda Mühendisi Arzu Sadi Döner davet edildi.

Konferansta; Kayseri Şeker Ar-Ge Merkezi tarafından Petkin projesi araştırmacılarından Arzu Sadi Döner tarafından “Şeker Pancarı küspesinden klasik ve ultrasonik yöntemlerle elde edilen Pektin’in Taguchi istatiksel metodu ile kalite parametrelerinin belirlenmesi” başlıklı sözlü sunum ve poster sunumu yapıldı.
Konferansta Arzu Sadi Döner, Kayseri Şeker Ar-Ge Merkezinde üretilmiş olan Şeker Pancarı Pektini kalite parametrelerinin iyileştirilmesi üzerine yapmış olduğu bilimsel verileri sundu.
“4th International Conference on FoodChemistryandTechnology” konferansı sonrasında Konferansı düzenleyen komite tarafından Arzu Sadi Döner’e katılımlarından dolayı sertifika takdim edildi.
Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; Kayseri Şeker Ar-Ge Merkezinde üretilmiş olan Şeker Pancarı Pektininin gıda konferansı katılımcıları tarafından yakından takip edilmesinden duyduğu memnuniyeti belirtti.
 

İHA

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