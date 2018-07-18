Kayseri Şeker Yaz Spor Okullarında 600 öğrenciye kurs imkanı

Yaz Spor Okullarını, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Üyelerinden Mustafa Demir, Abdullah Borazan, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez, Genel Müdür yardımcısı İsmail Gedik, Kayseri Şeker Spor Kulüp Başkanı ve Şeker-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı İbrahim Dayı, Kayseri Şeker Fabrikası birim müdürleri ile birlikte ziyaret ederek yöneticilerden kurslar hakkında bilgi aldılar. Ziyaret esnasında Kayseri Şeker Spor Kulüp yöneticileri de hazır bulundular.



Yaz spor okulları ziyaretinde konuşan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, “Kayseri Şeker Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında Yaz spor okulları uygulamasını sekiz senedir gerçekleştiriyoruz. Bu sene itibariyle Kayseri'de 340 öğrenci Boğazlıyan’da 250 kişi olmak üzere toplamda Yaklaşık 600 gencimiz bu etkinlikten faydalanıyor” dedi.



Başkan Akay konuşmasını şöyle sürdürdü; “Kayseri Şeker olarak Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Yaz spor okulları faaliyetimizi isteyerek ve severek çok değerli hocalarımızın eşliğinde gerçekleştiriyoruz. Böylece gençlerimizi geleceğe hazırlamak, yeteneklerini geliştirmeleri ve birlikte hareket etme becerisini sağlamaları açısından bu ekip ruhu anlayışı içerisinde olmalarına katkı sağlıyoruz.



Gençlerimizin hem kendilerine, hem ailelerine, hem de büyük Türk milletine faydalı insanlar olarak yetişmeleri açısından bu etkinliğe önem veriyoruz. Bu hizmeti de herhangi bir bedel karşılığı yapmıyoruz.Sadece değerli çocuklarımıza faydalı olmak daha iyi bir şekilde yetişmelerine katkı sağlamak için yapıyoruz. Hocalarımız da bütün maharetlerini, yeteneklerini sergiliyorlar ve başarılı bir şekilde uyguluyorlar.



Yaz spor okullarımızda futbol yanında aynı zamanda. Satranç ve Kültür çalışmaları şeklinde de değerlendirmeler yapılıyor. Böylece hem sokakta böyle rasgele bir takım kötü alışkanlıkların ve edinmesinden çocuklarımızı kurtarmış oluyoruz hem de geleceğe hazırlamak açısından karınca kararınca bir katkı sağlamış oluyoruz. Gördüm ki sizler de bu yaştaki çocukların yapabileceğinin en azamisini ciddiyet ve disiplin içerisinde yapıyorsunuz. Biz de tabi bu başarılarınızı görmüş olmaktan dolayı memnuniyet duyduğumuzu bu vesileyle ifade ediyoruz.”

