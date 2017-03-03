Kayseri Şeker yine vergi rekortmeni

28.Vergi haftası etkinlikleri kapsamında Maliye Bakanı Naci Ağbal adına Kayseri Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Günçavdı tarafından Kayseri Şeker’e teşekkür belgesi takdim edildi.



Belge takdimi esnasında konuşan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Maliye Bakanı adına takdim edilen belgeyi tüm Kayseri Şeker çiftçileri ve çalışanları adına almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Başkan Akay; ''Maliye Bakanımız adına Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığından aldığımız belge çok önemli. Kayseri Şeker fabrikası çiftçinin dolayısıyla da milletin malıdır. Burası bu yönden önemli bir misyona sahip milli kuruluşlardan bir tanesidir. Çiftçisine ve çalışanına sağlıklı hizmet ürettiği gibi devlete karşıda yükümlülüğünü yerine getirmeye çalışan bir kuruluştur. Biz fazla para kazanıp devletimize daha da fazla vergi verdikçe kıvanç duyuyoruz. Bunu da kayseri pancar kooperatifi ve kayseri şeker fabrikası yönetimi olarak bir misyon olarak belirledik. Kayseri de son 3 yıldır vergi rekortmeni oluyoruz. Bu konuda da misyon sahibiyiz bundan sonrada bu özelliğini koruyacak. Bu konuda da bizim iddialı açıklamalarımız oldu. Bu konuda azami gayret gösteriyoruz. Bu büyük kuruluşu kendisine yakışan şekilde yöneteceğiz, geliştireceğiz. Kayseri şeker geçen sene çiftçisine en yüksek pancar bedelini ödedi. Aynı zamanda en erken şekilde ödemesini yaptı. Devlet bütçesine toplamda 117 milyon TL gibi bir katkı sağladı. Bu sadece kurumlar vergisi ve katma değer vergisi olarak değil sosyal sigorta primi ve diğer vergilerde bunun içerisinde. Sonuçta bunların hepsi devlet hazinesine gitmesi nedeniyle biz hepsini birlikte değerlendiriyoruz. Bunu da daha fazla geliştirmek arzusundayız. Aynı zamanda istihdama da önemli katkı sağlıyoruz.” diye konuştu.



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