KAYSERİ ŞEKER YÜZAKIMIZDIR Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay kampanya döneminin çok başarılı geçtiğini belirterek, “Turhal Şeker’de inanılmazı başardık, Kayseri Şeker ise bu sektörde hepimizin yüz akı oldu, inşallah Turhal Şeker de böyle olacak” dedi.

24 Ocak 2019 Perşembe 09:47