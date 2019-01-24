KAYSERİ ŞEKER YÜZAKIMIZDIR

MİLLİ GÖREV ŞUURUYLA
Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, “Yaptığımız işi milli görev bilinciyle yapıyoruz. Turhal'daki çiftçiler, Kayseri Şeker ile birlikte şimdiye kadar görmediği uygulamaları görme imkanına kavuştu. Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal’da herkes milli görev şuuruyla işine sahiplendi ve sonuçta çok başarılı bir kampanya dönemi geçirdik. Bundan sonra inşallah daha da güzel olacak” diye konuştu.
425 BİN TON ŞEKER ÜRETTİK
Başkan Hüseyin Akay üç şeker fabrikasının da ortalama 85 gün çalıştığını ifade ederek, “Bu süre içerisinde 2 milyon 962 bin ton pancar işlendi ve 424 bin ton da şeker elde edildi. Gerçekten başarıyla sonuçlanan bir kampanya yaşamış olduk. Türkiye’de gerçekten farklılık arz ediyoruz. Bu farklılığın ortaya çıkmasında çiftçi ve personellerimizin gayreti, çaba ve sahiplenme duygularının çok önemli katkısı var" dedi.
3 FABRİKASI OLAN TEK KURULUŞ
Pancar Ekicileri Kooperatifi yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, "3 fabrikamızda toplamda günlük 35 bin ton pancar işlendi, bu yönüyle de farklılık arz ediyor. Ayrıca Türk Şeker’in dışında bildiğiniz gibi 3 fabrikası olan yegane kuruluş Kayseri Şeker Fabrikası, bu yönüyle de bir farklılık arz ediyor. Kampanyamız 85 günde bitti gönül 120 gün sürmesini isterdi ama kotamız bu kadardı” diye konuştu.
TURHAL GÖRMEDİĞİNİ GÖRDÜ
Turhal Şeker’in kendilerine geçmeden önceki dönemlerde bir kampanya süresince 60 kez durduğunu hatırlatan Başkan Akay, “Bu kampanya döneminde, bize geçtikten sonra 1 kere bile durmadı. Bu kendiliğinden olan bir şey değil, insanların gayreti ve fedakarlığı sonucu oluyor. Burada başlangıçta maalesef bir takım problemler yaşandı. Bizim hak etmediğimiz davranışlardı bunlar. Ama sonuçta herkes bizim bu konuda ne kadar farklı olduğumuzu, ne kadar başarılı olduğumuzu anladı” dedi.
50 BİN TON TOPRAĞI KURTARDIK
Başkan Akay, "Kayseri ve Boğazlıyan’da toplam taşınan pancarın yaklaşık yüzde 66’sı mausla yüklendi, bu çok önemli bir rakam. Bu sene kabaca yaptığımız hesaba göre, mausla yükleme sayesinde yaklaşık 50 bin ton toprağın yükleme sırasında taşınmasını engellemiş olduk. Bu toplamda 2 bin kamyon yapıyor. Doğaya sağlanan katkıyı düşünün. Bu kadar tarım arazisinin toprağı yerinde kaldı” diye konuştu.
Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, “Yaptığımız işi milli görev bilinciyle yapıyoruz. Turhal'daki çiftçiler, Kayseri Şeker ile birlikte şimdiye kadar görmediği uygulamaları görme imkanına kavuştu. Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal’da herkes milli görev şuuruyla işine sahiplendi ve sonuçta çok başarılı bir kampanya dönemi geçirdik. Bundan sonra inşallah daha da güzel olacak” diye konuştu.
425 BİN TON ŞEKER ÜRETTİK
Başkan Hüseyin Akay üç şeker fabrikasının da ortalama 85 gün çalıştığını ifade ederek, “Bu süre içerisinde 2 milyon 962 bin ton pancar işlendi ve 424 bin ton da şeker elde edildi. Gerçekten başarıyla sonuçlanan bir kampanya yaşamış olduk. Türkiye’de gerçekten farklılık arz ediyoruz. Bu farklılığın ortaya çıkmasında çiftçi ve personellerimizin gayreti, çaba ve sahiplenme duygularının çok önemli katkısı var" dedi.
3 FABRİKASI OLAN TEK KURULUŞ
Pancar Ekicileri Kooperatifi yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, "3 fabrikamızda toplamda günlük 35 bin ton pancar işlendi, bu yönüyle de farklılık arz ediyor. Ayrıca Türk Şeker’in dışında bildiğiniz gibi 3 fabrikası olan yegane kuruluş Kayseri Şeker Fabrikası, bu yönüyle de bir farklılık arz ediyor. Kampanyamız 85 günde bitti gönül 120 gün sürmesini isterdi ama kotamız bu kadardı” diye konuştu.
TURHAL GÖRMEDİĞİNİ GÖRDÜ
Turhal Şeker’in kendilerine geçmeden önceki dönemlerde bir kampanya süresince 60 kez durduğunu hatırlatan Başkan Akay, “Bu kampanya döneminde, bize geçtikten sonra 1 kere bile durmadı. Bu kendiliğinden olan bir şey değil, insanların gayreti ve fedakarlığı sonucu oluyor. Burada başlangıçta maalesef bir takım problemler yaşandı. Bizim hak etmediğimiz davranışlardı bunlar. Ama sonuçta herkes bizim bu konuda ne kadar farklı olduğumuzu, ne kadar başarılı olduğumuzu anladı” dedi.
50 BİN TON TOPRAĞI KURTARDIK
Başkan Akay, "Kayseri ve Boğazlıyan’da toplam taşınan pancarın yaklaşık yüzde 66’sı mausla yüklendi, bu çok önemli bir rakam. Bu sene kabaca yaptığımız hesaba göre, mausla yükleme sayesinde yaklaşık 50 bin ton toprağın yükleme sırasında taşınmasını engellemiş olduk. Bu toplamda 2 bin kamyon yapıyor. Doğaya sağlanan katkıyı düşünün. Bu kadar tarım arazisinin toprağı yerinde kaldı” diye konuştu.
Haber Merkezi