Kayseri Şeker’de 2018-2019 Kampanya Döneminde verimlilik esas alındı

2018-2019 Kampanya dönemi öncesi Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal şeker fabrikalarında görev yapan Ziraat Teşkilatında Müdür ve şef düzeyindeki yöneticilerin koordinasyon toplantısı sonrasında konuşan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; 2018-2019 Kampanya döneminde başlatacağımız uygulama sayesinde çiftçinin ürünün zayi olması önlenmiş olacak aynı zamanda pancardan daha fazla şeker alma hususu da böylece gerçekleşmiş olacak. Bu sene bütün planlamamız verimliliği en yüksek seviyede tutmak çerçevesindedir. Hiçbir şekilde bir tek pancarın dahi zayi edilmesine müsaade etmemek şeklinde daha fazla özen ve itina göstereceğiz. Çünkü Türkiye'nin genelinde şekerpancarı üretiminde ciddi bir düşüş var ve bu tabii şeker üretime de yansıyacak gibi görünüyor. Onun için biz bu konuda tabii şirket olarak kendi çapımızda gereken tedbirleri almak durumundayız dedi.



Başkan Akay sözlerini şöyle sürdürdü; 2018-2019 kampanya yılının öncelikle başta çiftçilerimize ve fabrikamıza, çalışanlarımıza, sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum. Bugün Kayseri Şeker Fabrikamızda Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal şeker fabrikalarında görev yapan Ziraat Teşkilatında Müdür ve şef düzeyindeki yöneticilerimiz 2018-2019 kampanya döneminin toplantısını gerçekleştirdiler.

Kampanya süresince nasıl bir programın izlenmesi gerektiği konusunda değerlendirmelerin ortaya koyuyorlar. Tabii bu çerçevede bu fabrikaların hangi gün başlayacağı ve bu sürecin nasıl devam edeceği konusunda değerlendirmeler yapılıyor. Kampanya dönemimizin İlk başlangıcı Boğazlıyan fabrikamızda yapacağız 17 Eylül tarihi itibariyle pancar alımına başlıyoruz. Daha sonra Kayseri şeker fabrikasında 25 Eylül'de pancar alımı yapılacak ve ümit ediyorum 28 Eylül tarihinde Turhal'da bu kampanya başlangıcı gerçekleşmiş olacak.



Aşağı yukarı bu seneki yetişen pancar miktarına göre üç fabrikamızda da doksan günlük bir Üretim sezonu yaşanacak. Tabii bu sene özellikle bazı sebeplerden dolayı pancar ekiminde çiftçilerin biraz imtina ettiği ve kaçınması söz konusu oldu. Özellikle özelleşen fabrika bölgelerinde bu yaşandı. Dolayısıyla bizim Turhal bölgemizde benzer bir durum söz konusu. Bu çerçevede bizim tabii üç fabrikamızda dengeli bir üretim akışını gerçekleştirmemiz lazım. Bunlarla ilgili arkadaşlarımız değerlendirmeler yapıyorlar. Geçen hafta yönetim kurulumuzda da bu değerlendirmeler yapıldı. Özellikle hem fiyat konusunda hem de uygulanacak prim konusunda önemli kararlar almış bulunmaktayız.

Fiyat konusunda her sene olduğu gibi yine Türk şekerin fiyatından tonda on lira fazla fiyat bizim açımızdan yine geçerlidir. Turhal da bu kadar olmayacak. Turhal da da bir miktar farklılık olacak ama tabi Kayseri ve Boğazlıyan seviyesinde hemen ilk senede olması mümkün değil.

Bu uygulamalar dışında Prim uygulaması ise randevu sistemine göre prim ve düzenlemesi söz konusudur.

Geçen sene başlamış olduğumuz randevulu pancar akışı uygulaması bu sene inşallah Ümit ediyoruz daha başarılı bir şekilde devam edecek. Turhal da bunun ne kadar mümkün olacağını şuanda tabi çok kestiremiyoruz oradaki şartlar buna sisteme çok uygun olmayabilir ve ama zaman içerisinde o düzenlemelerde yapılacak ve Turhal da da önümüzdeki yıllarda bu husus gerçekleşecek.



Biz pancar alımına Boğazlıyan ve Kayseri bölgelerimizde randevuya uymak kaydıyla ton da 30 lira prim ile başlıyoruz. Bu belli bir süre içerisinde kademeli olarak on beş liraya kadar düşecek. Sonra tekrardan kademeli olarak yine 26 liraya kadar çıkacak. Yani 30 Lira ile başlayıp 15 Liraya kadar düşüp sonra da 26 Liraya kadar yükselen bir prim sistemi uygulanacak. Tabii çiftçimiz ile Koordinasyon çerçevesinde bu akış sağlanacak. Amacımız çiftçimizin işini kolaylaştırmak, ürününün belli bir tarih içerisinde söküm ve sevkiyatını sağlamaktır.



İşte zira teşkilatımızın topyekün olarak bu toplantısı bu hususları enine boyuna değerlendirmek üzere her sene sezon başında yapılan bir toplantı bir uygulamadır. Arkadaşlarımız işlerine oldukça vakıflar. Aynı zamanda çalışma heyecanı arzusu içerisindeler. hem kendi işlerinde hem de fabrikanın diğer birimleri ile ekip ruhu içerisinde Bu işi planlayarak yapıyorlar. Asıl önemli olan zaten bu işler ekip ruhu içerisinde yapılınca da tabii birtakım problemler kolaylıkla çözümlenerek ortadan kalkabiliyor ve başarı da kendiliğinden geliyor.



Kayseri Şeker’in başarısına hem çiftçilerimizin çok ihtiyacı var hem de Türkiye’deki şeker sektörünün çok ihtiyacı var. Bizde bu sorumluluk anlayış ve bilinci içerisinde hep birlikte inşallah bunu başaracağız. Ben Kampanya döneminin çiftçilerimize hayırlı bereketli olmasını temenni ediyorum.



Allah emeklerini zayi etmesin ve inşallah en yüksek seviyede hem verim ile en yüksek seviyede bir gelir elde ederler. Çünkü orta Anadolu çiftçisinin Neredeyse yegane para kazanacağı ürün şeker pancarıdır. Onun içinde biz tabii çiftçimize bu çerçevede mutlu edecek bir uygulama, politika yapmak arzusundayız. Kazasız belasız bir kampanya yaşamayı ağız tadıyla başlayıp ağız tadıyla bitirmeyi temenni ediyorum dua ediyorum ve herkese hayırlı kampanyalar diliyorum.



Kampanya Koordinasyon toplantısında Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez ve Ziraat’ten sorumlu Genel Müdür yardımcısı Kazım Duygulu ve Ziraat Koordinatörü Oğuzhan Ulu da hazır bulundular.