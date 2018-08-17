Kayseri Şeker’den 11 buçuk milyon TL Kurban Bayramı avansı

64’üncü kampanya döneminde 514 bin dekar arazide pancar ekimi yaptıran Kayseri Şeker’de yaklaşık 9 bin 146 çiftçiye 11.5 Milyon TL Kurban Bayramı avansı dağıtımı yapıldı.



Kayseri Şeker ile Sivas, Kayseri, Yozgat ve Nevşehir illerinde sözleşmeli pancar ekimi yapan çiftçilere, pancar tohumları toprakla buluştuktan fabrikaya teslim edilinceye kadar geçen süre içerisinde; gübre avansı, Tohum avansı, çapa avansı, sulama avansı, ramazan bayramı avansı, Kurban Bayramı avansı, söküm avansı, mazot avansı, ekim ve ilaç avansı adı altında düzenli ve gününde yapılan ödemeler pancar tarımına ilgiyi artırıyor.

Kayseri Şeker’e bağlı Boğazlıyan, Çandır, Yenifakılı, Yenipazar, Kayseri Merkez, Bünyan, Develi, Sarıoğlan, Yeşilhisar, Pınarbaşı, Gemerek, Şarkışla bölgelerindeki çiftçiler, Kurban Bayramı avansının 5 TL/ton olarak verilmesinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler.

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay Kurban Bayramı avans dağıtımı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Ülkemize yoğun saldırıların olduğu ortamda bu ödemelerin çok anlamlı olduğuna inanıyorum. Türk çiftçisi her zaman devletinin, hükümetinin yanında gücünü ortaya koyuyor. Biz de çiftçilerimizin ekonomik sorunlar karşısında moralini en yüksek seviyede tutmak için bütün gücümüzle onlara destek sağlamaya çalışıyoruz. Bu moral motivasyonla üretimi en başarılı bir şekilde gerçekleştirerek devletimize katkı sağlıyoruz. Kurban Bayramı öncesi bu ödemeleri yaparak çiftçimizin ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağladığımız gibi, Bayramın da ağız tadı ile yaşanmasına katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu vesile ile aziz çiftçilerimizin ve büyük Türk milletinin Kurban Bayramını kutluyor, aydınlık bir gelecek diliyorum” dedi.