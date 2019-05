Kayseri Şeker’den Boğazlıyan’a 20 Milyonluk Yatırım

Boğazlıyan Şeker Fabrikasında düzenlenen iftar programına, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olan Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Boğazlıyan Kaymakamı, Kayseri Pancar Kooperatifi ve Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu üyeleri, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü, Genel Müdür yardımcıları, Boğazlıyan İlçe Protokolü, Siyasi Parti temsilcileri, STK temsilcileri ile Boğazlıyan Bölgesinde yaklaşık iki bin çiftçi katıldı.

Önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olan Kayseri Milletvekili Taner Yıldız iftar programında yapmış olduğu konuşmasında; Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafyadaki duruma dikkat çekti ve Türk halkı, Türk Çiftçisi olarak her geçen gün sorumluluğun arttığını söyledi.



Taner Yıldız konuşmasını şöyle sürdürdü;

“Ağız tadıyla ülkemizin birliğine, beraberliğine, dirliğine, düzenine hep beraber koyulacak katkıyı yine sorumluluklarımız çerçevesinde gerçekleştiririz. Yaşadığımız coğrafyayı biliyorsunuz Suriye de acı var, kan var, ızdırab var, sıkıntı var. Irak öylesine Libya’yı görüyorsunuz Filistin öylesine. Bu yüzden her zamankinden daha fazla birbirimizin şefkatine daha fazla ihtiyacımız var. Bütün bu coğrafyamızdaki, komşu ülkelerimizdeki ızdırabı, sıkıntıyı cenabı hak dindirsin. Türkiye büyümesine, ilerlemesine devam ederken biz hangi siyasi görüşten olursa olsun omuz omuza birlik beraberlik içerisinde üretmeye devam edeceğiz. Türkiye’nin istikrarı için hep beraber bunu gerçekleştirmiş olacağız. Büyük Kayseri Şeker ailesi iftar buluşması vesilesi ile ülkeleri için canlarını feda etmekten imtina etmeyen şehitlerimizi bir kez daha minnetle şükranla ve rahmetle anıyoruz. Gazilerimize de sağlık sıhhat afiyet temenni ediyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun ürünlerinizde bereketli olsun.”



Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay da yapmış olduğu konuşmada; “Büyük Kayseri Şeker ailesinin, şeker sektörünün ve pancar tarımının gelişmesine katkısının önemine dikkat çekti. Başkan Akay sözlerini şöyle sürdürdü; Büyük Kayseri Şeker Ailesi diyoruz bu her şekilde hissetmek ve yaşamak arzusundayız. Bunu kendi bünyemizde yaşarken geçtiğimiz sene itibari ile Turhalı da bünyemize kattık, böylece iç Anadolu da geniş bir coğrafyada büyük Kayseri Şeker olarak faaliyetimizi sürdürüyoruz. Turhal Şeker Fabrikasında gerçekten de arkadaşlarımız can siperane çalışarak büyük başarı ortaya koydular ve özelleşen 10 şeker fabrikası içerisinde özelleşmenin yüz akı haline getirdiler. Orayı ve bizim yüzümüzü ağarttılar Allah, onların emeğini zayi etmesin. Boğazlıyan Şeker Fabrikamıza bu sene yapılan 40 bin tonluk bir şeker deposu Boğazlıyan Şeker Fabrikamızın büyük bir ihtiyacını karşıladı. Aynı zamanda arıtma tesisi ihtiyacı da vardı onlarla birlikte 2019 yılında Boğazlıyan da yaklaşık 20 milyon civarında bir yatırımı gerçekleştirmiş olduk. Biz bu yatırımlarımızı hız kesmeden devam ettiriyoruz. bu kadar ağır bedelin altına girmenin yanında yatırımlarımızdan hiçbir şekilde ödün vermiyoruz. Aslında Boğazlıyan çok yatırım isteyen çok yatırım hak eden bir ilçe, bir bölge. Boğazlıyan’ın daha fazla yatırıma ihtiyacı var. Biz bunu biliyoruz görüyoruz ve bunu da planlamaya çalışıyoruz. İnşallah Boğazlıyan da yaptığımız 40 bin tonluk lisanslı deponun artık yetişmediğini, bu lisanslı deponun kapasitesinin artırılması gerektiğini düşünüyoruz inşallah bu konuda çalışmalar yapacağız. Onun dışında. AR-GE merkezimiz eliyle geliştirmiş olduğumuz, diyetlif ve pektim gibi gıda katkı maddesi olarak kullanılan ürünlerin artık sanayileştirme noktasına geldik. İnşallah Allah kısmet ederse bu konudaki yatırımı da yine burada planlamak mümkün olabilir diye düşünüyorum. Bütün bu gelişme ve yatırımlar elbette Kayseri Şeker’in gücü ve çiftçimizin desteği, çiftçimizin duasının bereketi ile başarılıyor” dedi.



Yapılan konuşmaların ardından Boğazlıyan Ticaret Borsası Başkanı Harun Halıcı ve Ticaret Odası Başkanı Öcal Öcalan tarafından, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’a Kayseri Şeker’in bölgedeki istihdama katkılarından dolayı plaket takdim ettiler.