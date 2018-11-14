Kayseri Şeker’den ‘Milli Üretim Bilinçli Tüketim’ Etkinliği

Kayseri Şeker Ar-Ge Merkezinde 2018 yılında başlatılan ‘Sürdürebilir Şeker Sektörü Sağlık, Ekonomi, Sosyal, Siyasal Farkındalık Projesi” çalışmalarının Milli Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa yürütülen bölümünde, Kayseri Mustafa Çataloğlu İlköğretim Okulu 3. Sınıfından 180 öğrenciye, doğal şeker tüketiminin önemi uzmanlar tarafından anlatıldı. Öğrencilere aynı zamanda Milli Üretim bilinçli tüketim konulu bir de tiyatro gösterisi düzenlendi.

Kayseri Şeker 15 Temmuz Şehitleri Konferans salonunda düzenlenen etkinliğe, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdür Vekili Kazım Duygulu, Ar-Ge Merkezi Müdürü Hülya Herdem ve Proje ekibi katıldı.

Kayseri Şeker Ar-Ge Merkezi; Sosyal sorumluluk ve farkındalığın artırılması kapsamında, Sürdürebilir Şeker Sektörü Sağlık, Ekonomi, Sosyal, Siyasal Farkındalık Projesi, Ar-Ge Merkezi Araştırmacılarından İşletme Bilim Uzmanı Gonca Ertuğrul tarafından yürütülen projeyi destekleyen diğer projeler Ar-Ge Merkezi Araştırmacılarından Fizyoloğ Yeliz Taşçı ve Erciyes Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Cem Suer ile Şeker ve NBŞ'nin Öğrenme ve Bellek Üzerine Etkilerinin Araştırılması, Şeker sektörünün dünü, bugünü, yarını konusundaki çalışmaların ise Aksaray Üniversitesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Munise Ilıkkan Özgür ile Çanakkale 18. Mart Üniversitesi akademisyenlerinden Dr. Recep Fedai tarafından yürütülmekte olduğu belirtildi.

