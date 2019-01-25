Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kayseri Şeker’den, Sanayi Doktora TÜBİTAK Projesi

Kayseri Şeker, Sanayi Doktora TÜBİTAK Projesi kapsamında Şeker Pancarı Hibrit Ebeveynlerin Eldesi ve Tohumluk Üretimi Projesini imzaladı. Erciyes Üniversitesi işbirliği ile geliştirilen projenin TÜBİTAK Sanayi Programı İmza Töreninde tanıtıldı.

Kayseri Şeker’den, Sanayi Doktora TÜBİTAK Projesi

33 üniversite 77 sanayi kuruluşu tarafından geliştirilen 120 projenin desteklendiği tören, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr . Hasan Mandal’ın katılımıyla Ankara’ da TÜBİTAK Feza Gürsey Konferans salonunda yapıldı.

Törene, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez, proje yürütücüsü olarak Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Arslan, Kayseri Şeker Fabrikası Ziraat Koordinatörü Oğuzhan Ulu ve Ar-Ge Müdürü Hülya Herdem katıldı.

Projenin amacı, sanayi sektöründe ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının üniversite sanayi işbirliği ile yetiştirilmesi, sanayi sektöründe doktora sahibi araştırmacı istihdamının teşvik edilmesi ve üniversite sanayi işbirliğinin geliştirilmesi olarak açıklandı.

Bu projenin Erciyes Üniversitesi ile Kayseri Şeker Ar-Ge Merkezinin ihtiyaç duyduğu Şeker Pancarı hibrit ebeveynlerin eldesi ve tohumluk üretimini kapsamakta olduğu belirtildi.
 

İHA

İlgili Galeriler
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri HaberHaberHaberlerGündemKayseri GündemKayseri şekerTUBİTAKProjeKayseri Şeker Fabrikası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.