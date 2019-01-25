Kayseri Şeker’den, Sanayi Doktora TÜBİTAK Projesi

33 üniversite 77 sanayi kuruluşu tarafından geliştirilen 120 projenin desteklendiği tören, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr . Hasan Mandal’ın katılımıyla Ankara’ da TÜBİTAK Feza Gürsey Konferans salonunda yapıldı.



Törene, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez, proje yürütücüsü olarak Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Arslan, Kayseri Şeker Fabrikası Ziraat Koordinatörü Oğuzhan Ulu ve Ar-Ge Müdürü Hülya Herdem katıldı.



Projenin amacı, sanayi sektöründe ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının üniversite sanayi işbirliği ile yetiştirilmesi, sanayi sektöründe doktora sahibi araştırmacı istihdamının teşvik edilmesi ve üniversite sanayi işbirliğinin geliştirilmesi olarak açıklandı.



Bu projenin Erciyes Üniversitesi ile Kayseri Şeker Ar-Ge Merkezinin ihtiyaç duyduğu Şeker Pancarı hibrit ebeveynlerin eldesi ve tohumluk üretimini kapsamakta olduğu belirtildi.

