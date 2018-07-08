Kayseri Şeker’den sosyal sorumluk bilincini geliştirme projesi

Kayseri Şeker Çiftçi Hizmetleri ve Halkla İlişkiler birimi olarak kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına, Şeker Pancarının önemi, Şeker Pancarının tarladan Şeker’e olan yolculuğu, gerçek şeker nedir ne değildir, Nişasta Bazlı Şeker’in gerçek Şeker’in alternatifi olamayacağı konularında çalışmalarını sürdürmektedir.



Yaz tatilinde tüketicilerin yoğunlukla tercih ettiği AVM ler, vb alanlarda bilgilendirme stantları kurmak suretiyle bilinçli tüketici, bilinçli toplum oluşturmak için çocuklara yönelik şeker pancarının tarladan çıkıp, şekere dönüşme yolculuğu yanı sıra çocukların beraberinde geldikleri ebeveynleri için de şeker pancarının yolculuğu gibi belgesellerin izlenmesi yanı sıra Kayseri Şeker tarafından çiftçilerden alımı yapılan temel besin maddelerimiz den mercimek, nohut, fasulye ve çerezlik ay çekirdeği, kabak çekirdeği, gibi ürünlerin besin değerini ve sağlığımız açısından önemi de anlatılmaktadır.



Ayrıca; AR-GE birimi tarafından yürütülmekte olan proje kapsamında doğal şeker ile ilgili farkındalık anketi yapılmış olup etkinliğe katılan ziyaretçiler, bu etkinliğin çok doğru, faydalı ve gerekli olduğunu, çocukların gerçek şeker hakkında bilgi sahibi olduğunu söyleyerek memnuniyetlerini dile getirirken, kamuoyunda nişasta bazlı şeker olarak bilinen NBŞ’nin insan sağlığına olan olumsuz etkilerine yönelik olarak kaygılarını dile getirmelerinin de toplumda oluşan bilincin bir göstergesi olarak değerlendirildi.



Bazı velilerin de Sağlık Bakanlığı’nın raporunda nişasta bazlı şekerlerin (NBŞ) obeziteye sebep olduğu ve kalp damar hastalıkları, şeker hastalığının ortaya çıkmasında rol oynadığı, doğrudan veya şişmanlık nedeniyle çeşitli kanserlere yol açtığı yönünde çeşitli görsel ve yazılı basında haberler zaman zaman yer aldığına dikkat çekilerek, “Nişasta Bazlı Şekerlerin çikolatalar, gofret, şekerlemeler, bisküviler, hazır baklava, yaş pasta, kurabiyeler, meyve suları, gazlı içeceklerden ketçaplara kadar geniş bir yiyecek içecek yelpazesinde kullanılması nedeniyle yasaklanması ve/veya üretim kotasının düşürülmesi yönünde talepleri bulunduğu belirtildi.

