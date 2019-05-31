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Kayseri Şeker’e “Kurumsal Farkındalık Ödülü”

Kurumsal, etkin ve şeffaf yönetim anlayışıyla iç denetim kurulması, sürdürülebilir organizasyonel yapının oluşturulması, tüm şirket çalışanlarına yönelik yıl içerisinde çeşitli periyotlarda gerçekleştirilen tanıtım faaliyetleri nedeniyle Kayseri Şeker ‘Kurumsal Farkındalık’ kategorisinde ödül kazandı.

Kayseri Şeker’e “Kurumsal Farkındalık Ödülü”

Finans ve reel sektör şirketleriyle kamu kurum ve kuruluşlarının kurumsal yönetim kalitesi, düzenleyici otoritelerin düzenlemelerinin uygulamadaki uyum kalitesi ve mesleğin akademik gelişimi için çalışmalar başlatan Türkiye İç Denetim Enstitüsü tarafından İç denetimde farkındalığın gelişimi ve yaygınlaşmasına katkıda bulunan kurumları ödüllendirmek amacıyla Farkındalık Ödül töreni düzenlendi.

Türkiye İç Denetim Enstitüsü 2019 yılı ‘Akademik Farkındalık’ , ‘Bireysel Farkındalık’, ‘Kurumsal Farkındalık’ , ‘Toplumsal Farkındalık’ Özel ödül, ‘Ali Kamil Uzun Yaşam Boyu Meslek Üstün Hizmet Ödülü’ olmak üzere 6 kategoride düzenlenen Farkındalık Ödülleri arasında Kayseri Şeker, ‘Kurumsal Farkındalık’ ödülüne layık görüldü.

Türkiye iç denetim Enstitüsü tarafından düzenlenen İç denetim farkındalık ödül töreni İstanbul’da Rahmi Koç Müzesi Erdoğan Gönül Galerisinde 30 Mayıs 2019 Perşembe günü gerçekleştirildi. TİDE ‘9. İç Denetim Farkındalık’ ödülü, Kayseri Şeker adına Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez ve Kayseri Şeker İç Denetim Başkanı Selcen Erişen’e TİDE Yönetim Kurulu üyesi Ethem Yenigün tarafından takdim edildi.
 

İHA

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