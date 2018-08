Kayseri Pancar Kooperatifinin 65. Mali Genel Kurulu gerçekleştirildi. Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen kurula, binlerce çiftçi akın etti. Kurul, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, divan kurulu okundu ve oylamaya sunuldu.

Ardından bir konuşma yapan Kayseri Pancar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, konuşmasına Aşık Veysel'in 'Uzun ince bir yoldayım' şiirini okuyarak başladı. 'Yedi yıldır bu yollarda, ovada, dağda, bayırda

Düşmüşüm gurbet ellerde, gidiyorum gündüz gece' diyen Başkan Akay, "Aşık Veysel kendi özünden söylemiş bu deyişi, ama adeta bizim için, hepimiz için de söylemiş. Zaten bizim insanımızı, bizden olan insanları; dert söyletir, özlem söyletir, aşk söyletir, dava söyletir. Biz de bir davanın peşine düştük yıllardır. Şerefli bir davanın peşine. Türk çiftçisinin geçim davasının, ekmek davasının, insanca yaşama davasının peşine düştük. Bize kısmetmiş, bize düştü bu yükü taşımak. Hani, Sakarya Türküsünde 'Eyvah Sakarya'm sana mı düştü bu yük. Bu dava hor, bu dava öksüz, bu dava büyük' diyor ya, aynen Türk çiftçisinin hor, öksüz, sahipsiz ama büyük davasının yükünü taşımak bize düştü. On binlerce çiftçi ailesinin, sizlerin helal kazancına vesile olmak, buna sahip çıkmak, bunu taşıyabilmek ne büyük bir şeref.

Allah’a hamt ediyorum, şükrediyorum; bize böyle bir yükü taşımayı lütfettiği için, sizler gibi yüce gönüllü insanların hizmetkarı kıldığı için, sizin gönlünüze girmeyi, sevginize mazhar olmayı lütfettiği için şükrediyorum" dedi.



7 yıldır çok başarılar elde etti

Akay, "7 buçuk senedir çok hızlı hareket ettik, çok koşturduk, çok gayret gösterdik, çok başarılar sağladık. Ama bizim ruhlarımız geride kalmadı, biz ruhlarımız ve sizler ile birlikte koştuk. Hep birlikte büyük bir başarı elde ettik. Bir kısmının imrendiği, bir kısmının kıskandığı, bir kısmının hayal bile edemediği büyük bir başarı sağladık hep birlikte. Kayseri Şeker’in kapısına kilit astırmamayı başardık. Türkiye’de pancar çiftçisinin alın terine, emeğine en yüksek fiyatı vermeyi ve peşin ödemeyi başardık. Aynı zamanda Kayseri Şekeri sürekli yüksek kar eden bir şirket yapmayı başardık. Kayseri’de sürekli vergi rekortmeni olmayı başardık. İstihdam da Kayseri’nin en büyüğü olmayı başardık. Türkiye’nin en büyük 100 şirketinden biri olmayı, sürdürmeyi başardık. Türkiye’nin en itibarlı şirketlerinden biri olmayı başardık. Türkiye’de kurulan ilk dört şeker fabrikasından biri olan Turhal Şeker’i çiftçimize, camiamıza kazandırmayı başardık. Şeker sektöründe lider konuma gelmeyi başardık. Kayseri’den Yozgat’a, Sivas’tan Tokat’a, Orta Anadolu’yu yatırımlarımızla donatmayı başardık" diye konuştu.



Başkan Hüseyin Akay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kayseri Şeker Fabrikası baştan ayağa yenilendi, yeni idare binası yapıldı, yeni kireç kulesi yapıldı. Boğazlıyan Şeker’e küspe kurutma ünitesi yapıldı. Boğazlıyan, Şarkışla ve Develi’ye Lisanslı Depolar yapıldı. Şarkışla’ya Bölge Müdürlüğü, Tarım Market ve Depo, Yenipazar’a Bölge Müdürlüğü, Tarım Market ve Depo, Kayseri Merkez’e Tarım Market yapıldı. Pınarbaşı’na besi çiftliği yapıldı. Bünyan Ağcalı’da kireç ocağı alımı yapıldı. Süksün, Devecipınar, Yenifakılı’ya Güneş Panelleri yapıldı. Kayseri Organize Sanayi Bölgesine Pankent’in fabrikası kuruldu ve taşınması sağlandı. Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesine Panpa için paketleme tesisi kuruldu ve bu tesisin 3 kat büyümesi için hemen bitişiğinde 20 dönümlük arazi alımı gerçekleştirildi. Proje çalışması yapılıyor. Yeşilhisar’da depo inşaatı başladı, devam ediyor. Gemerek’te besi çiftliği başladı, devam ediyor. Çandır’da bölge binası, Tarım Market ve Depo yatırımı başladı, devam ediyor. Boğazlıyan Şeker’de bir tonluk torbalarda şeker istiflemek için 37 bin tonluk silo inşaatı başladı, devam ediyor. Boğazlıyan Şeker’de, arıtma tesisi büyütme yatırımı devam ediyor. Bu yatırımların hepsi 2 ay içerisinde yani ekim ayında tamamlanacak. Bazı ilçelerimizde yatırım yapılması için arazi temini çalışmaları devam ediyor. Bunların yanında; Mausla pancar yükleme işi her geçen yıl gelişerek devam ediyor. Böylece siz değerli çiftçilerimizin hem işi kolaylaşıyor, hem masrafları azalıyor, hem de tarlalarındaki verimli toprakları taşınmamış oluyor. Geçen sene başlattığımız, randevulu taşıma sisteminde büyük bir başarı sağlandı ve memnuniyet oluştu. Bu sene daha başarılı bir şekilde uygulanacak. Siz değerli çiftçilerimizin diğer ürünlerinin alımı ve değerlendirilmesi konusunda önemli bir adım atıldı ve ay çekirdeği, kabak çekirdeği, nohut, mercimek, fasulye, danelik mısır, slajlık mısır gibi ürünlerin alımı yapılarak, bu ürünlerden de iyi bir gelir sağlanabilir hale getirildi ve önemli bir memnuniyet oluştu. Sözleşmeli olarak ekimini yaptırdığımız mercimek ve nohut için piyasayı demiyorum ama TMO’dan ortalama % 8 fazla fiyat uygulayarak çiftçimizin yüzünü bu yılda güldürdük. Mercimek için TMO Ton’da 3.000 TL uygularken biz 3.250 TL, nohut için TMO 3.250 TL uygularken biz 3.500 TL fiyat belirledik. Artık sizlerin ihtiyaçlarının karşılanması otomatiğe bağlandı. Pancar ekimi yapılırken hangi tarihte, hangi ödemenin yapılacağı ve ne kadar ödeneceğini ilan ediyoruz. Tarihi gelince de bu ihtiyaçlar karşılanıyor. Gübre, mazot, ilaç, tohum gibi ihtiyaçlar zamanında ve yeterince temin ediliyor. Üniversitede okuyan çocuklarımıza karşılıksız burs veriliyor. Bursiyer sayısı bin 200’e çıktı. Bilin ki bu uygulamalar Türkiye’de bizim çiftçilerimizin hizmetine ayrıcalıklı olarak sunuluyor. Biz sulama avanslarını Turhal’ıda dâhil ederek ödeyeli çok oldu. Bizim dışımızda daha hiç kimsenin parmağı oynamış değil. Pancar fiyatlarımız (A) ve (C)’de Türkiye’de herkesten fazla olarak uygulanıyor. Hele bizim (C) pancarına uyguladığımız fiyat, diğerlerinin neredeyse (A) pancarı fiyatına tekabül edecek seviyede. Bu çerçevede sözümüzün arkasında olmaya devam ediyoruz. (A) pancarı fiyatımız bu yıl da yine Türk Şeker’den ton başına 10 lira fazla olarak uygulanacak. Pancar teslimatı 15 Aralık’a kadar bitmesi halinde son ödemesi Aralık ayının son haftasında yapılmış olacaktır."



"Bütün bunları başarma gücü verdiği için ve bu başarıları ihsan ettiği için Allah'a şükür ediyorum"

'Bütün bunları başarma gücü verdiği için ve bu başarıları ihsan ettiği için Allah'a şükür ediyorum' diyen Kayseri Pancar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, "Bütün bu başarıların taçlanması gerekiyordu. Bu ise fabrikamızı daha fazla büyütmekle olabilirdi. Bunun yolu kotayı artırmaktan geçiyordu ama kapasitemiz yüksek olmasına rağmen kanun gereği bir kilo bile kota verilme imkanı yoktu. Yeni fabrikada kurdurulmuyor. Büyümek için bir tek yol kalmıştı. Devletin elindeki fabrikalar satılırsa oradan alacağımız fabrika ile büyümek. Bu fırsat geçtiğimiz nisan ayında oluştu. Bizde fırsatı kaçırmadık ve kısmet öyle imiş. Turhal Şeker Fabrikası’nı ihalede satın aldık. Bu alım Kayseri Şeker’in başarılarının altın tacı oldu. Hayırlı, uğurlu olsun. Allah, hayırla baş etmeyi nasip eylesin. Şeker Fabrikalarının ihale sürecinde de görüldü ki, bu sektörün en güçlü kuruluşu Kayseri Şeker’dir. Türkiye’de Pancar Çiftçisini de, Şeker Sektörünü de ayakta tutacak olan kuruluş Kayseri Şeker’dir. Kayseri Şeker’e Allah güç, kuvvet versin.

Biz birlik, bütünlük içerinde oldukça, Büyük Kayseri Şeker ailesi olma anlayışına sadık kaldıkça, Kayseri Şeker’e, yöneticilerine, çalışanlarına ve çiftçilerine bu sektörde çok önemli roller düşecektir. Bu şeker sektörü bundan sonra bizim gücümüzle ayakta kalacaktır. Herkesin bu anlayış içerinde olması gerekiyor. Bu bilinçle hareket etmesi gerekiyor. Bu ruh, bu coşku, bu birikim, bu özgüven, bu çalışkanlık, bu cesaret bizde yeterince var. Turhal Şeker teslim alındıktan sonra; bizim çalışanlarımızın, bizim çocuklarımızın coşkulu çalışması ve gayreti dillere destan olmuştur. Adeta Turhal Şeker Fabrikasının veya Kayseri Şeker Fabrikasının kuruluş yıllarındaki ruh yeniden canlanmıştır. Hep birlikte yeni bir heyecan, bir motivasyon oluşmuştur. İnanıyorum ki bu heyecan ve motivasyon Turhal’da büyük bir başarıyı ortaya çıkaracak, bu başarı da bize yeni kapılar açacaktır. Ve biliyoruz ki; başarı bir yolculuktur, bir varış noktası değildir. Milli değerlerimiz şeker fabrikalarımıza, eli nasırlı çiftçilerimizin alın terine, emeğine sahip çıkmak için daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz, daha çok başaracağız. Ve bu inançla diyorum ki, gelecek sene neden bir fabrika daha olmasın? Siz de diyor musunuz? Bugüne kadar sizin alın terinizle elde ettiğiniz helal kazancınıza göz dikenlere karşı, şeker pancarı ve çiftçisi üzerinde oyun oynayanlara karşı onurlu ve dik duruş sergiledik. Biz inanıyoruz ki; çiftçi için yapılan hizmet, çiftçiyle birlikte ve çiftçiden güç alarak yapılır. Birbirimize inanarak, güvenerek, birlik ve bütünlük içerisinde bu yolda yürümeye, koşmaya devam edeceğiz. Bugün geldiğimiz noktada Kayseri Şeker kurumsal kimliği ile, tarımsal teknolojideki gelişime hızlı adaptasyonu ile yeni yatırımlarımız ve başarılı uygulamalarımız ile şeker sektöründe rol model, örnek bir kuruluş haline gelmiştir. Rol model olma özelliğini Şeker Fabrikalarının özelleştirme sürecinde gösterdiği duruşla açık bir şekilde sergilemiştir. Gösterilen bu milli duruş, tarım sektöründe ve şeker sektöründe Kayseri Şeker’i daha saygın bir konuma getirmiş ve itibarı yükselmiştir.

Biz inanıyoruz ki; Türkiye’nin güçlü olması için her alanda olduğu gibi tarımda ve tarıma dayalı sanayide de yatırıma ihtiyacı vardır. Türk çiftçisi kalkınmadan, yeterli kalkınma olmaz. Çiftçilerimiz köylerinde günümüz ihtiyaçlarını karşılayarak insanca yaşamını sürdürecek seviyeye gelmeden kalkınma gerçekleşmiş olmaz. İşte bizim bunları gerçekleştirmek gibi çok ulvi bir hedefimiz var. Bu hedefe varmanın yolu, modern tarım tekniklerini uygulamaktan, verimi artırmaktan ve kazancını artırmaktan geçiyor" ifadelerini kullandı.