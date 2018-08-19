Kayseri Şeker’in NBŞ’nin Zararları Çalıştayı Bilim Dünyasında İlgi Görüyor

Avrupa Nöropsikofarmakoloji Kongresi tarafından 6-9 Ekim tarihlerinde Barselona da düzenlenecek olan “31’inci Beyin Kongresi’ne Kayseri Şeker Ar-Ge Merkezi Araştırma görevlilerinden Biyolog Yeliz Taşçının hazırlamış olduğu bilgilendirme sunumu Bilim dünyası ve Şeker sektörü yanı sıra gıda sektörü temsilcilerinin de yoğun ilgisi ile karşılandı.

Çalışma ile ilgili olarak ilk bilgilendirme, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim ve denetim Kurulu üyeleri, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu üyeleri ve Kayseri Şeker Fabrikası personeline, Kayseri Şeker 15 Temmuz Şehitleri Konferans salonunda Biyolog Yeliz Taşçı tarafından yapıldı.

Biyolog Yeliz Taşçı sunumunda; Mısır şurubunun yani Nişasta bazlı Şeker’in şeker pancarından elde edilen Şeker’den daha fazla fruktoz içermesi, daha ucuz ve taşınmasının daha kolay olması nedeni ile daha düşük maliyet ve daha yüksek kâr sağladığından üreticiler tarafından tercih edilmektedir. Kullanılan mısır şurubunun daha yüksek oranda fruktoz içermesinin sağlığı olumsuz yönde etkileyebileceğine dair çalışmalar bulunduğunu belirtti.

Taşçı ayrıca; Mısır nişastasının kimyasal işlemlerden geçirilerek fruktoza dönüştürülmesi ile elde edilen mısır şurubunun nişasta bazlı şeker olarak bilindiğini ve yaygın olarak kullanıldığına dikkat çekti.

Taşçı, “Ancak, Mısırdan elde edilen nişasta hidrolizatının içerdiği glukozun, enzimler yardımıyla değişen oranlarda fruktoza çevrildiği bir üründür. Günlük beslenme rejimlerinin en önemli bileşenlerinden biri olan ve şeker pancarından üretilen şeker yerine mısırdan üretilen NBŞ, ticari sebeplerden dolayı gıda sektöründe tercih edilmekte olduğuna dikkat çekti ve Yüksek fruktozlu mısır şurubu ( HFCS ) mısır nişastasından enzimatik hidroliz ile üretilen, sakkaroza alternatif sıvı bir tatlandırıcıdır. Tadını fruktozdan alan yiyecek ve içecekler doyma hissini geciktirmekte, daha çok tüketilmesine neden olmakta ve acıkma hissini öne çekmektedir” dedi.

Yapılan sunum sonrası söz alan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; “Bu dünyanın en büyük beyin kongresinin 31’incisi icra ediliyor. Türkiye de şuana kadar bu kongreye davet edilen çok az sayıdaki kişiden bir tanesi kayseri şekerin ar-ge personeli olması çok anlamlı değerlidir” dedi.

Başkan Akay sözlerini şöyle sürdürdü;

“Bugün gerçekten oldukça mutlu olduğumuz bir tabloyu hep birlikte yaşadık Kayseri Şeker Arge merkezinin yapmış olduğu bir araştırma ile ilgili bilgi edinmeye çalıştık. Özelliklede kendi işimiz ile ilgili bir çalışma yapılıyor olması daha da anlamlı oldu. Şekerle ilgili üretimi yaparken tabi şekerin insanlar tarafından kullanılması konusunda yanında Nişasta bazlı Şekerlerle ilgili de insanları bilgilendirmek durumundayız. Bu tür çalışmalar belki üniversitelerde, çeşitli bilimsel ortamlarda yapılıyordur ama Şeker Sektörü içerisinde Kayseri Şeker tarafından yapılması daha anlamlı daha doğru. İşte bizim ar-ge merkezinde yaptığımız aslında bunlardır. Bu konuda önemli bir gelişme sağlıyor olmak işin doğrusu beni oldukça mutlu etti. Bunun tabi gelişmesi ve devam etmesi lazım. Şimdi 3 tane arkadaşımız bu çalışmayı ortaya koyuyor. Ar-Ge birimimizde 52 adet personelimiz var bunların her biri değişik projeler üretiyorlar. Bu konuda kayseri şeker her türlü fedakarlığa katlanıyor. Bu fedakarlığın sonucunda üretilen şekerle ilgili insanları daha geniş bir şekilde değerlendirme imkanı ortaya çıkacak. İnsanları korumak açısından insanların sağlıklı bir biçimde yaşaması hastalanmasının önlenmesi açısından da oldukça önemli. Bu bir başlangıç bundan sonra bu tür gelişmeleri daha sıcağına takip etmemiz hem teşvik etmemiz hem de bu işin yolunu açmamız gerekiyor. Ben bu çerçevede üzerime düşeni yönetim kurulumuzla aynı şekilde hazırız üzerimize düşeni yapmaya hazırız.”

