Kayseri Şeker’in yatırımları hız kesmeden devam ediyor

Kayseri Şeker’in yeni yatırımlarında Kayseri Pancar Kooperatifi ve Kayseri Şeker Fabrikası yöneticileri incelemelerde bulundu. İncelemeler sonrasında açıklama yapan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; "Öncelikle Şeker sektöründe endüstriyel müşterilerinin ve pazarlama firmalarının taleplerinin big-bag ambalaj ağırlıklı olması bizi Big-Bag Şeker deposu yapmaya yönlendirmiştir. Boğazlıyan Şeker Fabrikası Big-Bag Şeker depomuzun kampanya dönemi içerisinde hizmete girmesi için çalışmalar hızla devam etmektedir. Yapımına beş ay önce başlanan Boğazlıyan Şeker Fabrikası Big-Bag şeker depolarında çalışmalar hızla devam ediyor.



Kayseri Şeker tarafından 2018-2019 Kampanya dönemindeki yatırımlarımız kapsamında yer alan ve yaklaşık 10 Milyon TL ye mal olan Boğazlıyan Şeker Fabrikası Big-Bag şeker deposunun 37 bin ton kapasitesi bulunmaktadır. Yapımı devam eden Boğazlıyan Şeker Fabrikası ambalajlama tesisimizin de 12. Kampanya dönemine yetiştirilmeye çalışılmaktadır" dedi.

Başkan Akay devam eden diğer yatırımlar hakkında da şunları söyledi; "Gemerek Bölgesindeki 1000 Büyükbaş hayvan kapasiteli ve yaklaşık maliyeti Yedi Milyon TL’ye mal olan Gebe Düve Tesisimizin inşaatı hızla devam etmekte olup bu tesisimiz de kısa zaman içerisinde hizmete girecektir.

Ayrıca; Boğazlıyan Şeker Fabrikasına 7 Milyon TL ye mal olan Arıtma tesisi Anaerobik tank kapasite artırım inşaatı devam etmektedir. 2 Milyon 200 bin TL’ye mal olan Çandır Bölgesi Tarım Market, Bölge tesisi, Ofis Lojman ve depo inşaatımız hızla devam etmektedir. 8 Milyon TL’ye mal olan ve 20 bin ton kapasiteli Yeşilhisar Bölgesi yatay silo inşaatımız da devam etmektedir.

Kayseri Şeker Fabrikasında 500 metreküp kapasiteli ve yaklaşık 25 Milyon Liraya mal olan , günde 250 ton kireç üretecek Kireç ocağımız ile 1 Milyon 500 bin TL’ye mal olan 50 ton/Saat kapasiteli Big-Bag ambalajlama tesisimizin de deneme üretimlerine başlanmıştır."

