Kayseri siyasetinde kadın baskılama vardı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 2017 yılının ihracat rakamlarının açıkladığı toplantıda Orta Anadolu İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı Ebru Şapoğlu başkanlar arasındaki tek kadındı. Ama toplantı sonrasında çekilen aile fotoğrafında Şapoğlu’nun erkek katılımcıların arkasında yer almasına tepki 24. dönem Ak Parti Kayseri Milletvekili Prof. Dr. Pelin Gündeş’ten geldi.

O fotoğrafı sosyal medya hesabından “Türkiye'de kadınların kaderi” başlığıyla paylaşan Prof. Dr. Pelin Gündeş, “Siyasette bu olgu çok daha baskın. Bir tek kadın ihracatçıya ödül verilmiş. Onun da önünü kapatmışlar. Öne geçeyim dese, geçimsiz uyum sorunu var diye herkese şikâyet ederler. Kadınlara siyasette de verilen rol figüran rolü. Kâtibe formundaki kadınların önü açılıyor. Gerçek kadın liderlerin önü kapatılıyor. O öndeki beyefendiler gayet uzun boylu. O hanım önlerine geçse de resimde gözükürlerdi” serzenişinde bulundu.



Gündeş, Kayseri Milletvekilliği yaptığı dönemlerde de aynı baskıları gördüğünü belirterek şu ifadelere yer verdi:

“Maalesef 4 yıl milletvekilliği yaptığım Kayseri siyasetinde de korkunç bir kadın baskılama vardı. Profesör olduğunu söylemeyeceksin! Kalk oraya erkek milletvekili oturacak! Resim çekilirken kenara itilmen! Parti otobüsünde erkek milletvekillerinin oturarak, şehrin tek kadın milletvekilinin ayakta gitmesi! Maalesef Anadolu siyasetinde kadın siyasetçileri elbirliği ile çok eziyorlar! Mobbing, baskı, çok ağır psikolojik şiddet... Özetle kadına şiddet sadece dayak değil şiddetin çeşitli formları var. Liyakatli kadınların önlerinin kapatılması da şiddet. Karar verici mekanizmalara sadece erkekler gelmemeli! Liyakatsiz erkek liyakatli kadının önüne geçiriliyor. Tek kriter liyakat olmalı, cinsiyet değil!”

Haber: Tuba Köksal



