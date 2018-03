“Kayseri sokaklarında uyuşturucu satıcısı kalmayacak”

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan gazeteciler ile bir araya geldi. Polis Evi’nde düzenlenen toplantıda konuşan Vali Kamçı, Kayseri’de emniyet ve jandarma teşkilatının uyum içerisinde 7/24 çalıştıklarını kaydetti. Kamçı, “Ülkemizin önemli şehirlerinden biri olan ilimizin huzurunu korumak ve vatandaşlarımızın huzurunu sağlamak amacıyla emniyet ve jandarma teşkilatımız ile 7/24 olarak güvenlik hizmetlerimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Kanun uygulayıcıların öncelikle amacı olan can ve mal güvenliğini korumak esasından hareketle güçlerimiz suçu aydınlatmak, olması muhtemel olayları tahmin etmek, önlem almak ve şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmaları titizlikle yerine getirmektedir. Suçun oluşmasını önlemek asli görevimizdir. Olduktan sonrada takibini yapmak da görevimizdir ama olmasını önlemek birinci görevimiz diyoruz. İlimizde 2017 yılında terör örgütlerine yönelik yapılan mücadeleler, asayiş ve trafik gibi diğer güvenlik hizmetleri ile organize suçlar ve uyuşturucu ile mücadele operasyonlarımız hız kesmeden devam etmiş, herhangi bir zafiyet yaşanmamasına özen gösterilerek vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik önemli çalışmalar gerçekleştirilmiştir” ifadelerini kullandı.



“Kayseri’de uyuşturucu satıcısı kalmadı ”

Uyuşturucu satışını önlemek için güvenlik güçlerinin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Kamçı, 2018 yılının da uyuşturucuyla mücadele yılı olacağını kaydetti. Vali Süleyman Kamçı, “Uyuşturucu ile alakalı bir mücadele başlatmıştık. Bakanlığımızın da talimatları ile 2018 yılı uyuşturucuyla mücadele yılı olarak kabul edildi. Biz 2017 yılının son 6 ayında zaten hızlı bir şekilde buna başlamıştık. Aynı hızla devam edecektir. Amacımız, sokak satıcısını ilimizde bırakmamaktır. Mücadelemiz etkin bir şekilde devam ediyor. Amacımız hiç sattırmamak ve sokak satıcısının Kayseri’de olmamasını sağlamaktır. Kayseri’de iyi bir mücadelemiz var. Şuanda 350’nin üzerinde uyuşturucudan tutuklu var. Türkiye genelinde 5 bin tutuklu var, bizim Kayseri’de 350 tutuklu var. Oransal olarak da oldukça fazla. Arkadaşlarımızın yoğun çalışması nedeniyle uyuşturucu satıcılarına karşı aldığımız önlemler var. Okul polisleri ve narkotimler var. Okullarımız da kamerayla donatılmış ve daha da geliştirerek okullarımızı MOBESE sistemine de kaydedeceğiz. 210 noktada 416 kamerayla ilimiz ve ilçelerimiz izlenmeye devam edilecek. Bu kameraların yapımı bitmek üzere. Bittikten sonrada her yer daha da kontrolümüz altında olacak” diye konuştu.



“Toplum ve ülke için güvenlik ön koşuldur”

Huzurlu, ekonomik kalkınmasını tamamlamış ve refah içerisinde yaşayabilen bir toplum ve ülke için güvenlik ve asayişin ön koşul olduğunu söyleyen Kamçı, “Bu gerçekten yola çıkarak, güvenlik güçlerimiz her gün değişen ve gelişen şartlara uygun olarak vatandaşlara iç güvenlik hizmetini iyileştirerek sunma çabasını sürdürmektedir. Hedefimiz, toplumun beklenti, ihtiyaç ve taleplerini dikkate alarak klasik güvenlik yaklaşımları yerine bireysel özgürlük alanlarını daraltmayacak ve aynı zamanda da kamu düzenini sağlayacak etkili, çağdaş ve bilimsel yeni yöntemlerin uygulamaya konulmasını sağlamaktır. Bildiğiniz üzere, FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz 2016 günü ülkemizin birliğine, bütünlüğüne ve istikrarına kasteden ülke tarihinin en acımasız hain darbe girişimi Cumhurbaşkanımızın dik duruşu ve talimatlarıyla, vatandaşlarımız tarafından bertaraf edilmiştir. FETÖ/PDY ve diğer terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadelede, azim ve kararlılığımızda en ufak bir sapma olmamıştır, olmayacaktır” şeklinde konuştu.



"Kayseri sokaklarında uyuşturucu satıcısı kalmayacak”

Uyuşturucu ile mücadelede tüm önlemleri aldıklarını söyleyen Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Türkiye’nin bir uyuşturucu güzergahı üzerinde olan bir ülke olduğunu ve Kayseri’nin de güzergah da olduğunu belirtti. Kamçı, “İlimiz güzergah üzerindedir. Biz önlemlerimizi alıyoruz Bizim hedefimiz Kayseri sokaklarında uyuşturucu satıcısı olmamasını sağlamaktır. Bu anlamda da 2017 yılı içerisinde 363 kişi tutuklandı. Biz insanların tutuklanmalarını ve hepse atılmalarını isteyen birileri değiliz. Keşke kimse kanunsuz bir şey yapmasa da cezaevleri boşalsa. Cezaevlerini doldurmakla övünüyor değiliz ama amacımız jandarma ve polis olarak uyuşturucu bizim en önemsediğimiz konulardan. Velilerimizden ‘Çocuklarımızı güvenle okula gönderebilecek durumdayız’ diye geri dönüşler almaya devam ediyoruz ” dedi.



“Mor beyin listesinde 185 kişi var”

FETÖ ile mücadelenin de etkin olarak sürdüğünü kaydeden Kamçı, “FETÖ konusunda yapılan çalışmalarda tahliyeler olabilir. Tahliye olmuş olması kişilerin beraat etmiş olduğu anlamına da gelmez. Biz güvenlik güçleri ve idare olarak görevimizi yapıp adliyeye teslim ediyoruz. Oradan sonrası yargıya ait. İster tutuklu yargılar, ister adli kontrol ile bırakır, isterse serbest bırakır, isterse de beraat ettirir. O anlamda bizim görevimiz adliyenin önüne o işi getirebilmektir. Elimizden geldiğince onu da yapmaya çalışıyoruz. Kayseri’de mor beyin listesine giren 185 civarındaydı. Onlardan bugün ki KHK ile öğretmen ağırlıklı 25 kişi göreve iade edildi. Görevden uzaklaştırılan da 5-6 tane öğretmen var. Mor beynin nasıl olduğunu biliyorsunuz. Adamların hiçbir alakası yokken bylockçu diye alındı ama gereği de yapıldı. Bylock tek başına delil sayılıyor ama bu adamların hiçbir suçu yokken bylockçu listesine girdiler. Büyükşehir belediyesinden 4 kişi var” diye konuştu.

Toplantıda, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık da hazır bulundu.

İHA