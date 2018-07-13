Kayseri Tabip Odası Başkanı Per: “15 Temmuz gecesi büyük bedeller ödendi”

Kayseri Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per, 15 Temmuz Darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, “Türk Milleti olarak ülkesine ve milletine kast eden alçakların karşısında canlarını feda eden şehitlerimizi ve yaralanan gazilerimizi unutmadık. Onları rahmetle ve minnetle anıyoruz” dedi. Başkan Per, Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük bir devlet olduğu söyleyerek, şunları ifade etti: “Güzel ülkemizi bölmek ve Türk Milletini sıkıntıya sokmak isteyen dâhili ve harici düşmanlarımız tarih boyunca var oldu. Bu hainlere fırsat vermeme adına uyanık olmak adına çok büyük gayret sarfetmemiz gerekiyor.”



15 Temmuz’un Türkiye için bir milat olduğuna inandıklarını belirten Başkan Hüseyin Per, “FETÖ’nün ve destekçilerinin alçak saldırısı, darbenin ötesinde bir işgal girişimiydi. Darbe girişiminin asıl amacı; ülkemizi tarihimizde görülmemiş bir kaosa sürüklemek, kardeş kavgası başlatmak ve Türkiye’yi iç savaş ortamına sokmaktı. Türkiye Cumhuriyeti devletini Milletin iradesi dışında hiçbir güç yönetemez. Bu, dünyaya örnek olacak bir tavırdır. Elbette bunun için büyük bir bedel ödedik” diye konuştu.



Kayseri Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per, FETÖ ve bağlantılarının tam olarak aydınlatılamadığını vurgulayarak sözlerini şöyle noktaladı: “ Siyasi irade bu karanlık örgütün tüm bağlantılarını ortaya çıkarmak zorundadır. Bizler Kayseri Tabip Odası Yönetim Kurulu ve üyeleri olarak ülkemizin birlik ve beraberliği için mücadele etmeye, her zaman millet iradesinden ve demokrasiden yana olmaya devam edeceğiz.”



Haber: Ekrem Nazlı

