Kayseri Tabip Odası'nda Per'in görev süresi doldu

Başkan Hüseyin Per, görev süresinin dolması nedeniyle yaptığı açıklamada, “2 dönem yani 4 yıldır Kayseri Tabip Odasının Başkanlığını gururla sürdürdüm. Bu süreç zarfından yönetim kurulundaki değerli arkadaşlarımızla birlikte üyelerimiz olan hekimler ve diğer sağlık çalışanlarına en iyi şekilde hizmet etmeye gayret ettik” dedi.



Yapılacak olan genel kurulla yeni yönetimin belirleneceğini kaydeden Başkan Per, "Görevimizi bizden sonrada en iyi şekilde yerine getirerek, bu bayrağı yere düşürmeyecek ve kirletmeyecek arkadaşlarımıza bırakacağımız için mutluyuz. Ekonominin kötü olduğu, üyelerin aidatlarını çoğu zaman ödeyemediği bir ortamda hizmet etmeye çalıştık. Merkez konseyin yaptığı marjinal çıkışlarla birlikte Anadolu’daki tabip odaları yalnız kalmıştır. Bunlardan birisi de Kayseri Tabip odasıdır. Kendi yağımızla kavrularak birşeyler yapmaya gayret ettik. Gücümüz doğrultusunda üyelerimize destek verdik. 4 yıllık süremiz zarfında yönetim kurulundaki arkadaşlarım başta olmak üzere bize destek veren tüm Hekim ve sağlık çalışanlarına, bizlerin sesi olan basın mensubu arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum” dedi.



Gündemle ilgili olarak da bazı açıklamalar da bulunan Prof. Dr. Hüseyin Per, “Pandemi sürecinde canla başla çalışan sağlık çalışanlarına Sağlık Bakanımızın verileceği söylediği katkı sınırlı kalmış, maalesef bu konuda da adalet sağlanamamıştır. Verilen sözler yerine getirilememiş, her kademede görev yapan sağlık çalışanları haklarını alamamıştır. Üniversite hastaneleri ve Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler arasındaki uçurum her geçen gün artmaktadır. En muzdarip olduğumuz konu ise kanunu çıkarıldığı söylenen ama bir türlü sahaya yansımayan Sağlıkta şiddet yasasıdır. Fiziki şiddetin yanı sıra idarecilerin hekimlere ve sağlık çalışanlarına mobbing uygulamaları artarak devam etmektedir. Biz Kaysere Tabip odası olarak her zaman yerli ve milli olduk. Türk Tabipler Birliğinin uygulamaları karşısında bizi “Ermeni Tabip Odası” olarak adlandıranlara hakkımızı helal etmiyoruz. Merkez konseyin “ Savaş bir halk sağlığı sorunudur” diye açıklama yaptığı zaman biz Kayseri Tabip odası olarak ordumuzun, milletimizin ve devletimizin yanında olduğumu söyleyerek bu yönde duruş sergilemişizdir” dedi.



Başkan Per, çoklu oda tartışmaları ile ilgili olarak da , “Çoklu oda sistemi, Kayseri’de AHUDER örneğinde olduğu gibi bir takım yanlış örgütlenmelere sebep olacaktır. Bunun yerine herkesin meslek örgütlerine sahip çıkması, gidip oy kullanması ve Türk Milletinin görüşlerini oralara yansıtması gerekir” diye konuştu.