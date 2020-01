Kayseri Tabip Odası’ndan “ Doğu Türkistan” Konferansı

Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesinde düzenlenecek konferans ile ilgili bilgi veren Kayseri Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per, Doğu Türkistan’ın kadim bir Türk yurdu olduğunu ifade ederek, “ 1949 yılından beri Çin işgali ve zulmü altında olan 35 Milyon Müslüman Türk kardeşlerimizin yaşadıklarını görmezden gelemeyiz” dedi.



Çin zulmüne Dünya’nın sessiz kaldığını ifade eden Başkan Hüseyin Per, “ Orada yaşayan insanlar bizim öz be öz kardeşimiz ve dindaşımızdır. Onların sesini duyurmaya bir nebze olsun katkımız olursa ne mutlu bize” diye konuştu.

Başkan Per, Bağımsız Doğu Türkistanlılar Derneği ile yaptıkları organizasyonla “Doğu Türkistan’da Yapılan Sağlık ve Yaşam İhlalleri ve Doğu Türkistan Zulmünün Tarihsel Süreci” konulu konferans düzenleme kararı aldıklarını kaydederek, “ Konferansımıza konuşmacı olarak İstanbul’da faaliyetlerini yürüten Doğu Türkistan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Muhittin Can Uygur ve İsa Yusuf Alptekin Vakfı Başkanımız Doç. Dr. Ömer Kul katılacak. Konferansın Moderatörlüğünü ise Erciyes Üniversitesinden Doç. Dr. Abdulfettah Tümtürk yapacak. 10 Ocak saat 19.00’da Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesinde gerçekleştireceğimiz konferansımıza tüm halkımız davetlidir” dedi.