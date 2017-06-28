Kayseri tarihinin büyük projesi

Belediye olarak borçlanmaktan korkmadıklarını belirten Başkan Çelik, “Belediyelerde aynı ticari işletmeler gibidir. Yaşayan canlı mekanizmalardır. Kendi bütçelerini yapmak ve o bütçeye göre plan yapmak zorundalar. Belediyeler borçlanmaktan korkmamalıdırlar. Borçlulukta önemli olan ödeyebilme kabiliyetidir. Yapılması gereken bir hizmet var ama ‘Aman borçlanmayım, vatandaş o hizmetten mahsur kalsın’ diyemezsiniz. Mesela Talas’tan başlayıp Erkilet’e gidecek olan raylı sistem hattı kesinlikle belediye bütçesi ile yapılacak bir iş değil. O zaman ben bu işi yapmayım mı demek lazım. Onun kaynağını bulup, en uygun fiyata finansmanı tedarik edip borçlanarak o işin yapılması gerekiyor. Tabi bu ödeyebilme kapasitesine göredir. Kredi alırken zaten ödeyebilme kabiliyetine bakılıyor. Allah’a şükürler olsun ki belediyemizin ödeyebilme kabiliyeti var. Biz borçlanmadan korkmuyoruz. Önemli olan ödeme kabiliyetimizin olması ve ödenmesidir” diye konuştu.Yılbaşına kadar yapılacak olan ihalelerin bedellerinin 1 milyar TL’yi bulacağını kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, “2017 yılının başında vizyon projelerimizi açıklamıştık. Belediyelerde devletin bir parçasıdır. Kamu kurumlarında devamlılık esastır. Haseki başkanımızdan devraldığımızda başlatılan projeler vardı. Projesi hazırlanan ve ihalesi yapılacak olan işler vardı. Onların hepsini bitirdik. Kimisi süresinde kimini ise süresinden önce bitirdik. Hepsi tıkır tıkır çalışıyor ama bu arada yeni dönemde kendi imzamızı atacağımız işleri de planlamak zorundaydık. Belirlediğimiz 3 kritere göre planlamamızı yaptık. Bu plana göre de yapılması gereken ana işleri ortaya çıkardık. Ocak ayından bu tarafa 157 tane ihalemiz oldu. İhale bedeli de 330 milyon TL’yi geçti. Bunların içerisine büyük projeleri koymuyorum. Yılbaşına kadar yapacağımız ihaleler ile bu rakam 1 milyar TL’yi bulacak. Bu belediyecilik tarihinde gerçekten olağanüstü yatırım dönemidir” dedi.Devam eden kentsel dönüşüm projeleri hakkında da bilgiler veren Çelik, “Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi Türkiye çapında ses getirecek bir projedir. Herhangi bir boş arazide yada gecekonduların olduğu bir yerde dönüşüm yapmıyoruz. Şehrin en merkezi yerinde dönüşüm yapıyoruz. İmar yoğunluğu olan bir yerde yapıyoruz. Sahabiye gerçekten zor bir bölge ama yapılması gerekiyor. Bunda mutabıkız. Böyle 510 dönümlük zor bir alanda biz bu projeyi etaplara böldük. İlk etabı 52 dönümlük bir yer. Bayramdan sonra ihalesini yapacağız ve temelini atacağız. Çok hummalı bir çalışma devam ediyor. Son derece planlı gelişiyor. Mevcut halde Sahabiye mahallesinde bir metrekare park yok. Bu proje 147 yıllık Kayseri belediyecilik tarihinin en büyük, en kapsamlı ve maliyeti en fazla olan bir projeyi yapmak inşallah bize nasip olacak” diye konuştu.“Biz bu seneyi ulaşım yılı ilan ettik” diyen Başkan Mustafa Çelik, “Ulaşım master planını yeniden ortaya koyduk. Kısa, orta ve uzun vadeye göre planları yaptık. Uzun vadeli projeler yapacağız ama bu arada kısa vadeli noktasal dokunuşlarla da çözeceğimiz işler vardı. Bunların 7 tanesini yaptık ve şimdi 52 tane kavşakla ilgili çalışmamız devam ediyor. Ulaşım konusunda otoriteriz. Belediyemizin önünde yapılan üst geçit ile ilgili yüklenici firmanın sıkıntılarından dolayı gecikme oldu. Şuanda hukuki süreç devam ediyor. Üst geçit 20 günden bitecek ama o firmanın da hukuki süreci devam ediyor. Kalıcı yatırımlar yapmak zorundayız. Katlı kavşaklara devam ediyoruz. Bu sene 8 tanesine başlıyoruz” şeklinde konuştu.Geçtiğimiz günlerde açılış yapılan ve şehrin farklı yerlerinde kurulan 9 büfede satışa sunulan kent ekmek hakkında bilgiler veren Çelik, şunları söyledi:“Kent ekmek, Çok isabetli yaptığımız işlerden bir tanesi oldu. Tesisimiz, benzerlerine göre en teknolojik, en iyi üretim yapan, en modern tesislerden birisi. 6 ay gibi kısa bir sürede kurduk ve çalıştırdık. Hemşerilerimize sürpriz yaptık. Artık bizim Kayserili hemşerilerimiz de ekmeğin en iyisini kalite olarak en üst seviyede olanı en makul fiyata yiyecekler. Bu fırını kurmada 2 ana amacımız vardı, kalite ve fiyatta istikrar. Hepsini sağladık çok şükür. Şuan da dağıtım yaptığımız yerlerde çok olumlu ve iyi tepkiler alıyoruz. İçerisinde unun en kalitelisini kullanıyoruz. Bu da maya veya kimyasal olmadan en az şekilde yaptığımız için de dayanıklı oluyor, bayatlamıyor ve lezzetli oluyor. Biz sayıyı arttırmak istemiyoruz. Çünkü biz bunu ticari kaygılar ile yapmadık. Günlük 160 bin ekmeği yapabilecek kapasiteyiz ama bizim gayemiz kalite ve fiyat açısından ekmek de bir standarda gelebilmektir. Onun için çok fazla sayıyı arttırmak istemiyoruz.”Organik bahçe hakkında konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, projenin Türkiye’de ilk olduğunu kaydetti. Çelik, “Harikalar diyarının içerisinde içinde bulunan55 dönümlük arazimizde bu işi yapıyoruz. Bölgede ki çiftçilere ekonomik olarak ceplerine maddi olarak katkıda bulunmak istedik. Vatandaşımız da gerçekten organiği dalından alsın dedik. Kapalı alanda organik bir Pazar ve dükkanlarımız da olacak. Bir Pazar yeri de organik ürünlerin satılacağı ortada yer var. 1000’ yakın bir araç parkı var. burada yaptığımız olay şu 30 metrelik 500 metrelik bir bahçeler yaptık” dedi.Çelik, konuşmasını şöyle tamamladı:"Şehir olarak Türkiye çapında itibarlı bir şehiriz. İtibarlı bir belediyeyiz. Hep ihtiyacı olanların sofrasında bulunduk. Bunların içerisinde en önemlisi askerlerimiz, şehit aileleri, gazi yakınları ile yaptığımız iftardı. Böyle bir iftar düzenledik ve Genelkurmay başkanımızı da davet ettik. Oda bize, ‘İyi düşünmüşsünüz, Cumhurbaşkanını da davet edelim’ dedi. İftar davetimize en üst seviyeden Genelkurmay başkanı, tüm kuvvetler komutanı, Cumhurbaşkanları katılıyor. Bundan daha iyi bir şey olamaz.”