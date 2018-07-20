Kayseri Ticaret Odası Yönetiminden İl Emniyet Müdürlüğü’ne Ziyaret

Kayseri ve Kayseri huzurunun ele alındığı ziyarette konuşan Başkan Gülsoy, yaptıkları çalışmalardan dolayı İbrahim Kulular nezdinde il emniyet mensubunun her birine ayrı ayrı teşekkür ettiğini belirterek; "Şehirde güven ve huzur ortamının oluşmasında emniyet teşkilatına önemli görevler düşüyor. Emniyet güçlerimiz de bu doğrultuda büyük bir fedakarlık ve özveri ile gece gündüz demeden hayatımızın teminatı, devletimizin bekası, birlik ve beraberliğimizin devamı için durmadan, fedakarca hizmet veriyor, tüm zorluklara rağmen asayişin sağlanmasında önemli bir görevi yerine getiriyor” ifadelerini kullandı. Kayseri’nin ekonomik, sosyal, kültürel anlamda kendini ispatlamış bir şehir olmasının yanı sıra şehirdeki huzur ve sükunetle de güzide şehirler arasında olduğunu belirten Gülsoy; “Şehrimizde müthiş bir uyum var. Şehrimizin insanı, yerel yönetimleri, sivil toplum kuruluşları ve diğer kurum kuruluşları hep birlikte memleketimiz için çalışıyoruz. Memleketimizdeki insanların çalışkanlığı, ülke ekonomisine olan katkısı ve sosyal gelişmişliği siz emniyet teşkilatı mensuplarımızın özverili çalışmaları sayesinde gerçekleşiyor. İnsanlar güvenli ortamlarda iş yapmak, çalışmak, yatırım yapmak istiyor. Allah razı olsun sizler de mesai mefhumu gözetmeksizin elinizden gelen gayreti gösteriyor, gecenizi gündüzünüze katarak başarılı çalışmalar yapıyorsunuz. Çalışmalarınızı takdirle izliyoruz. Başarılı çalışmalarınızın devamını diliyor, Kayseri Ticaret Odası olarak devletimizin, emniyet teşkilatımızın her daim yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.



KTO yönetiminin ziyaretinden memnunluk duyduğunu aktaran Kayseri İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular ise; "Hesabını veremeyeceğimiz hiç bir iş yapmıyoruz. Çalışmalarımızda oldukça titiz davranarak şehrin güvenliğini esas alıyoruz. Oturduğumuz koltuğa bir şeyler katmak, bulunduğumuz memlekete fayda sağlamak adına kendi inisiyatifimizle çok faydalı projelere imza attık. Bundan sonra da aynı özveri ile hareket etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Gülsoy tarafından çarşının genel durumu ve güvenliği hakkında da bilgilerin aktarıldığı ziyaret, karşılıklı fikir alışverişleri ile devam etti.

