Kayseri Ticaret Odası’nın Ağustos ayı meclis toplantısı yapıldı

KTO Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Başkan Gülsoy’un yanı sıra, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de katıldı. Açılış konuşmasını yapan Gülsoy, Başkanlık sistemi ve yeni kabinenin Türkiye’ye hayırlı olması dileklerinde bulundu. Gülsoy, “Çok iyi bildiğimiz işleri 5 yıl 10 yıl önceki gibi aynı mantıkla yürütme devri sona erdi. Yeni işler yapmak, eskiyi revize ederek geliştirme vakti geldi. Ülke ekonomimizi ancak bu şekilde iyileştirerek, hatrı sayılır ekonomiler arasında var olabiliriz. Bu kapsamda Yeni hükümet sistemiyle beraber sadece iş dünyasının değil, bütün paydaşlarımızın ve bütün milletimizin üstüne düşeni en iyi şekilde yapması gerekiyor. Çok iyi bildiğimiz işleri 5 yıl 10 yıl önceki gibi aynı mantıkla yürütme devri sona erdi. Yeni işler yapmak, eskiyi revize ederek geliştirme vakti geldi. Ülke ekonomimizi ancak bu şekilde iyileştirerek, hatrı sayılır ekonomiler arasında var olabiliriz. Bu kapsamda Yeni hükümet sistemiyle beraber sadece iş dünyasının değil, bütün paydaşlarımızın ve bütün milletimizin üstüne düşeni en iyi şekilde yapması gerekiyor” diye konuştu.



TUİK’in 2018 verilerine göre 2018 yılının ilk 5 aylık döneminde dış ticaret açığının 35 milyar dolara ulaştığını kaydeden Gülsoy, söz konusu açığı kapatmanın en etkili yolunun KOBİ’lerin desteklenerek ihracat yapacak düzeye getirilmesi olduğunu ifade etti. Gülsoy, sözlerini şöyle sürdürdü: “Korumacı politikaların ve ticaret çatışmalarının yoğun olarak yaşandığı dünya genelinde serbest ticaret anlaşmalarının imzalanmasının da ihracatçılarımız açısından oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz. Ticaret Bakanlığı’ndan alınan verilere göre; 2018 yılı itibariyle ülkemizde 58.250 adet ihracatçı bulunmaktadır. İlimiz ise; 1.048 ihracatçı firmayla ülke genelinde 11. sırada yer almaktadır. 2023 ihracat hedefimize ulaşmak için kurumsal kapasitelerimizi artırarak yatırımlarımızı genişletmeliyiz. Geçtiğimiz günlerde, İstanbul Sanayi Odası tarafından Türkiye’nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşunun açıkladığı 2. listede 11’i üyemiz olmak üzere 14 Kayseri firması listede yer aldı. Üretim, satış, karlılık, ihracat gibi kıstaslar ile belirlenen firmalar arasında yer alan Kayseri firmalarımızı tebrik ediyor ve devler arasında yer alacak firma sayımızın artmasını temenni ediyorum. Ülke olarak büyümenin ve gelişmenin yolu üretmekten, ürettiğini dünyaya tanıtmak ve pazarlamaktan geçiyor. Ürettikçe daha çok büyüyeceğiz. İş dünyası olarak ülkemiz ve milletimiz için daha büyük azimle çalışarak Türkiye'yi büyük hedeflerine taşıyacağız. Türkiye'yi hedeflerine taşıyacak önemli şehirlerden biri de Kayseri’dir. Kayseri’nin coğrafi konumu, ticari, sınai alt yapısı, gelişen turizmi ile ülke ekonomisinde adından söz ettireceğine; güçlü Türkiye’de etkin bir şehir olarak adını yazdıracağına canı gönülden inanıyorum. İş dünyası olarak bizlere düşen; değeri yüksek üretime, istihdama, ihracata yönelik çalışmalara odaklanmalı, memleketimizin ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamak üzere plan ve projeler geliştirmek. Tabi bunlar için, hükümetimizin desteğine de ihtiyacımız var. İşlerimizi büyütürken gelişimimizin önündeki engellerin kaldırılması, ekonomik teşvik ve desteklerin artırılması ve güvenli yatırım ortamının sağlanması yeni hükümetimizden temel beklentilerimizdir.”



"Ekonomi kabuk değiştirdi"

E-ticaret ile ilgili sunum yapan Başkan Çelik ise, “Ekonomi kabuk değiştirdi. Canlı ve stoktan para kazanma derdi bitti. Buna ayak uydurmamız gerekiyor. Devasa bir ticari yenilik geliyor. Buna ayak uyduramaz ve kendimizi bu konuma getiremez isek, tezgahtan kalkacağız” ifadelerini kullandı.



Açılış konuşmalarının ardından meclis faaliyet raporu okundu ve oylamalara geçildi.

