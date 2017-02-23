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Kayseri tramvayı görücüye çıkıyor

Bozankaya'nın ürettiği milli 33 metrelik tramvayın boy göstereceği Eurasia Rail Fuarı, 2-4 Mart tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Kayseri tramvayı görücüye çıkıyor

Dünyanınen büyük demiryolu endüstrisi fuarlarından biri olan Euroasia Rail Fuarı, 2-4 Mart tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açacak. Raylı sistem araçları ve toplu taşıma araç tasarım ileüretimi alanında faaliyet gösteren Bozankaya, milli tramvayıyla Euroasia RailFuarı'nda sahne alacak. Bozankaya'nın tasarlayıp ürettiği tramvay varolan bütün modern teknolojilere sahip olmaklar birlikte ekstra özellikleriyle dikkat çekiyor.

ACİL DURUMLARDA KENDİSİ HAREKET EDEBİLİYOR
Önyol kamerasının gece görüş alanını artırmak adına tramvayda "IR led projector" bulunuyor. Araç 24V aküleri ile kullanılabiliyor. Yüksek gerilimin olmadığı acil durumlarda tramvay katenerden bağımsız olarak hareket edebiliyor.

"TÜRK MÜHENDİSLİĞİ ÇOK İYİ YERLERE GELDİ"
Bozankaya tramvayının Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılmaya başlandığını belirten Bozankaya Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay, "Tamamen milli tasarım olan Bozankaya üretim tramvay hem çevreci hem de kullanışlı. Bu araçla Türk mühendisliğinin dünyada geldiği noktayı da net bir şekilde görebiliyoruz. Dünyada ve Türkiye'de her geçen gün yükselen raylı sistem trendiyle doğru orantılı olarak Bozankaya da yükseliyor. Kayseri için ürettiğimiz milli tramvay, Bangkok metro projesi konsorsiyumu içinde üretiğimiz raylı sistem aracı ve Türkiye hızlı tren projesine talip olduğumuz ve Bombardier firması ile yaptığımız anlaşma ile Türkiye'ye metro, tramvay ve hızlı tren projeleriyle hizmetlerimizi sürdürmeyi amaçlıyoruz. Euroasia Rail Fuarı'nda sahneye çıkan tramvayımız da Türk sanayisinin başarılarının sınırlarıolmadığının kanıtıdır" dedi.

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KayseriIstanbulTürkiyeBangkok
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