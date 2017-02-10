Kayseri tüccarı yeni binasına kavuşuyor

Kayseri’nin üretimde, ticarette ve ihracatta Türkiye’nin önemli şehirlerinden biri olduğunu belirten Başkan Hiçyılmaz, “Kayseri, şimdiye kadar yapmış olduğu atılımlarla, Türkiye’de model olarak gösterilen şehirler arasında yerini almış ve marka olma yolunda hızla ilerlemektedir. Şehrimizin bu hızlı gelişimi içerisinde Kayseri Ticaret Odası Yönetimi olarak, Kayseri’ye yeni değerler katabilmenin gayreti içerisindeyiz. Yeni binamızın üyelerimizehizmet sunmaya başlayacak olması,Kayseri’ye önemli bir katkı anlamına gelmektedir” dedi.

Kayseri Ticaret Odası’nın üye sayısının her yıl bin 300-bin 400 kadar arttığını kaydeden Hiçyılmaz, “Üye sayımızdaki artış hızının böyle devam etmesiyle, Kayseri Ticaret Odası 10 yıl sonra 30 bin üyeye ulaşan bir oda konumuna gelecektir. Yeni banımız, bu artışı göz önüne alınarak ve 40-50 yıl sonrasının ihtiyaçları düşünülerek planlanmıştır” diye konuştu.



"YENİ BİNADA NELER VAR"

Hiçyılmaz, “14 bin 565 metrekarelik arazimizin bir kısmı üzerinde yer alan yeni hizmet binamızda; 2 bodrum, 1 zemin, 2 kat olmak üzere 5 kat vetoplam 18.000 metrekare kapalı alan bulunmaktadır. Binamızda; hizmet ve yönetim birimlerinin yanı sıra, 500 kişilik konferans salonu yer almaktadır. 450 kişilik restoran, 175 araçlık kapalı olmak üzere 250 araçlık otopark alanı, 110 kişilik eğitim salonu, meslek komitesi toplantı odaları, sergi ve geniş peyzaj alanları da üyelerimizin hizmetinde olacaktır” dedi.



"İŞ DÜNYASININ BULUŞMA MERKEZİ OLACAK"

Yeni binanın Kayseri’ye çok büyük katkılar sağlayacağını ifade eden Hiçyılmaz, “Yeni binamız, TOBB bünyesinde gerçekleştirilen geniş katılımlı toplantılar için de Ankara dışında önemli bir merkez olacaktır. Ankara’nın doğusunda çevre odaların katılımı ile gerçekleştirilecek bölgesel toplantılar yeni binamızda yapılabilecektir.Bu bakış açısıyla odamız, Kayseri’yi iş dünyasının İç Anadolu’daki yeni buluşma merkezi haline getirecektir” diye konuştu.



"YENİ BİNA ÜYELERİN VE MİSAFİR ODA BAŞKANLARININ HİZMETİNDE OLACAK"

Hiçyılmaz, “Kendi iş yerlerinde misafirlerini ağırlama imkânı olmayan üyelerimizin kullanımı için yeni binamızda toplantı salonlarımız bulunmaktadır. Üyelerimiz bu salonlarda hem misafirlerini ağırlayabilecek hem de iş görüşmelerini rahatlıkla gerçekleştirebileceklerdir. Bunun yanı sıra, Kayseri’ye misafir olarak gelen oda başkanlarımızın kullanımına ayrılmış bir mekân da mevcuttur” şeklinde konuştu.



"OTEL, REZİDANS VEYA İŞ MERKEZİ İÇİN YATIRIMCILARA ÇAĞRI"

Hiçyılmaz, “Hizmet binamızın hemen arkasındaki arsamızın kalan kısmı, yap-işlet-devret modeli ile yapılacak otel, rezidans veya iş merkezi yatırımına uygundur. Bu konuda tüm yatırımcılarımıza çağrıda bulunuyorum. Bu alanda yapılacak yatırım,şehrin bu bölümünde yaşanacak gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda kârlı bir yatırım imkânı da oluşturabilecektir” ifadelerini kullandı.



"450 KİŞİLİK RESTORAN YATIRIMCI BEKLİYOR"

Yeni binanın sosyal bölümde yer alan 450 kişilik restoranın yatırımcılara açık olduğunu hatırlatan Başkan Hiçyılmaz, “Şehrin gelişime müsait alanında restoran yatırımı yapmak ve markalarını Kayseri’ye taşımak isteyen tüm firmalarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Kayseri Ticaret Odası’nın hemen yanı başında yer almak büyük bir fırsattır. Yatırım yapmak isteyen firmaların kendi konseptlerini rahat uygulayabilmeleri amacıyla yalnızca restoranın iskelet yapısı tamamlanmıştır” dedi.



"YENİ BİNA İÇİN HANGİ AŞAMALARDAN GEÇİLDİ"

Yeni hizmet binası yapımına ilişkin süreci de kısaca aktaran Hiçyılmaz, “Kayseri Ticaret Odası üyelerinin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak bir program hazırlanmıştır. Proje elde etme yöntemi olarak ulusal mimari fikir yarışması açılması uygun görülmüş, Mimarlar Odası Kayseri Şubesi ile işbirliğine gidilmiştir. Yarışmamızın proje değerlendirmelerini yapmak üzere değişik üniversitelerden, konusunda uzman mimarlardan jüri heyeti oluşturulmuştur. Yapılan değerlendirmeler sonrasında jüri kararı 4 Haziran 2014 tarihinde açıklanmıştır. 3 adet eşdeğer, 5 adet mansiyon, 5 adet satın alma ödülü, düzenlenen kolokyumda eser sahiplerine takdim edilmiştir. Eş değer ödül sahibi 3 grupla yapılan görüşmeler sonucunda, A-2 Tasarım mimari proje grubunun hazırlamış olduğu projenin uygulanmasına karar verilmiştir” şeklinde konuştu.



"ARKİTERA DERGİSİ ÖDÜLE LAYIK GÖRDÜ"

Açtıkları ulusal mimari fikir yarışmasının, 152 proje katılımı ile 2014 yılının en çok katılım sağlanan proje yarışması olduğunun, ulusal düzeyde mimarlarca kabul görülen Arkitera Dergisi tarafından tespit edildiğini vurgulayan Hiçyılmaz, bu alanda ödüle layık görüldükleri için gurur duyduklarını belirtti.



"14 AĞUSTOS 2015’TE TEMELİ ATILMIŞTI"

Mevcut proje üzerinde çok geniş grupların görüş ve önerilerinin alındığını ve yoğun çalışmalar sonucu şartnamenin hazırlandığını belirten Hiçyılmaz, “İhale sürecinde ön yeterliliği geçen 41 firmaya davetiye gönderilmiş, 14 firma ihale şartnamesini satın almıştır. 8 Mayıs 2015 tarihinde odamız meclis salonunda yapılan ihaleye, şartname satın alan 14 firmanın tamamı teklif vermiştir. 4. tur tekliflerde en düşük fiyat teklifi veren üç firma ile yapılan görüşmelerin ardından Aydın İnşaat ile anlaşmaya varılmıştır. 1 Haziran 2015 tarihinde yüklenici firmaya yapılan yer teslimiyle inşaat sürecimiz başlamıştır. 14 Ağustos 2015’te, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve çok sayıda protokol üyesinin katılımı ile temel atılmasının ardından inşası iş programına uygun şekilde devam eden binamız, üyelerimize hizmet sunmaya hazır hale gelmiştir. Yeni hizmet binası inşaatımızın her aşamada katkı sağlayan, Odamız Meclis üyeleri, Yönetim Kurulu üyelerim başta olmak üzere, tüm çalışanlarımıza, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Hiçyılmaz, yeni hizmet binası konferans salonunun iç tefrişatının sürdüğünü ve Mart ayı içinde tamamlanacağını sözlerine ekledi.



İHA