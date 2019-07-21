Kayseri Ülkü Ocakları’nda Görev Dağılımı

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Kayseri İl Başkanı Serdar Turan toplantıda yaptığı konuşmada, ''3 kıtaya hükmetmiş, Allah davası için önce ülkem ve milletim diyerek dünyanın dört bir yanında nam salmış bir milletin evladıyız. Bizim atalarımız hiçbir zaman benlik davasına düşmemiş, 3 hilalli sancağı 3 kıta da şerefle, şanla dalgalandırmıştır” dedi.

Turan, “Şimdi sıra bizde. Malazgirt’te, İstanbul’da, Yemen’de, Kut’ul Amare’de, Çanakkale’de vatan için can veren şerefli milletin torunları olarak bugün görev sırası da, nöbet sırası da bizde. Biz davamızın Allah davası olduğuna inanıyoruz. Bizim için kutsal olan kişiler değil, davamızdır. Hepimiz bu kutsal davaya hizmet noktasında çaba sarf ettiğimiz ölçü de değerliyiz, bu ölçü de kıymetliyiz. Siz birbirinden kıymetli dava arkadaşlarım yeni görevinizin Türk-İslam alemine hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim'' ifadelerini kullandı ve görev dağılımlarını yaptı

İşte o görev dağılımı:

AR-GE, Bürokrasi, Spor ve Çevre, Bilim ve Teknoloji birimlerinden sorumlu başkan yardımcılığına Mustafa Dinç. Teşkilatlardan sorumlu başkan yardımcılığına Kahraman Kargı. Basın-Yayın, Eğitim ve Hukuk biriminden sorumlu başkan yardımcılığına Batuhan Türkyılmaz. Ortaöğretim ve Üniversiteler biriminden sorumlu başkan yardımcılığına Furkan Güven. Sosyal Faaliyetler, Türk Dünyası, İşci ve Dernekler biriminden sorumlu başkan yardımcılığına Yunus Filik atandı.