Kayseri Üniversitesi Melikgazi Belediye Meclisinde Tanıtıldı

Ekim Ayı Olağan toplantısını gerçekleştiren Melikgazi Belediye Meclisi’nin konuğu olan Kayseri Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof.Dr Kurtuluş Karamustafa, slayt eşlinde Kayseri Üniversitesinin tanıtımı yaptığını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, Belediye Meclis Toplantılarına konuşmacı olarak Kent yöneticilerini davet etiklerini ve bu toplantıda da Kayseri Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof.Dr Kurtuluş Karamustafa’yı ağırladıklarını söyledi.



Kayseri Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof.Dr Kurtuluş Karamustafa ise Belediye Meclis Toplantısından sonra slayt eşliğinde Erciyes Üniversitesinin tarihçesini, Kendi yaşamını ve yeni kurulan Kayseri Üniversitesi hakkında bilgiler vererek hem üniversitenin tanıtımını yaptı hem de bilgilendirdi.

Kurucu Rektör olarak ‘Uygulama odaklı, girişimci üniversite’ sloganı ile işe başladıklarını belirten Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof.Dr Kurtuluş Karamustafa, şu anda 4 fakülte ve 10 meslek yüksek okulu bulunan Kayseri Üniversitesinin 15 bin öğrencisi ile bilime katkı sağladığını ifade etti.

