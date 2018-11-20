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Kayseri Üniversitesi'nden Kayseri Şeker'e Ziyaret

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’a iade-i ziyarette bulundu.

Kayseri Üniversitesi'nden Kayseri Şeker'e Ziyaret

Ziyaret esnasında Kayseri Şeker ve Kayseri Şeker’e bağlı şeker fabrikalarının kampanya faaliyetleri ile Kayseri Şeker’in Ar-Ge ve üniversite işbirliği çalışmaları hakkında görüş alış verişinde bulunulduğu belirtildi.
 

İHA

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