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Kayseri Valiliğinden Göçmenlerin Zehirlenme Vakasına Dair Açıklama

Kayseri Valiliği tarafından Geri Gönderme Merkezinde meydana gelen zehirlenme olayına dair yazılı açıklama yapıldı.

Kayseri Valiliğinden Göçmenlerin Zehirlenme Vakasına Dair Açıklama

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“11 Kasım 2018 tarihinde GÖMEÇ Geri Gönderme Merkezinde bulunmakta olan şahıslar öğle yemeğinde yedikleri yemek sonrası rahatsızlık yaşamış olup 27 erişkin ve 17 çocuk olmak üzere toplam 44 vaka Geri Gönderme Merkezinin imkanları ile Kayseri Şehir Hastanesine müracaat etmiştir. Olay 112 Komuta Kontrol Merkezine intikal ettikten sonra Devlet Hastanesi, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Şehir Hastanesi teyakkuz haline geçirilmiş ve sonraki aşamada ambulanslarla 22 hasta Şehir Hastanesine, 23 hasta Devlet Hastanesine,15 hasta ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi aciline nakledilmiştir. İlgili hastanelerin idarecileri olayın yönetim esnasında kendi hastanelerinde hazır bulunmuştur.12 hastanın muayenesi Geri Gönderme Merkezinde yapılmıştır. Olaydan etkilenen vaka sayısı şu an itibari ile 116 olarak tespit edilmiştir. Hastaların genel olarak durumları iyi olup takipleri devam etmektedir.”
 

İHA

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