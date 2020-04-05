Kayseri Valiliğinden tedbirler hakkında açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın korona virüs tedbirleri ile ilgili yaptığı basın açıklamasından sonra, Kayseri Valiliğinden de tedbirlerle ilgili açıklama yapıldı.

05 Nisan 2020 Pazar 12:06