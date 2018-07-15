Kayseri Valisi Kamçı, "O" geceyi anlattı

Ülkenin anayasal düzenle teminat altına alınmış demokratik kazanımlarını, milli birlik, beraberlik ve bağımsızlığımızı ortadan kaldırmayı hedefleyen menfur silahlı darbe teşebbüsü, Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçtiğini ifade eden Vali Kamçı mesajında; "O gece; vatanımızın bölünmez bütünlüğüne, milletimizin bağımsızlığına, demokrasimize ve aydınlık geleceğimize yönelik olarak, ihanet içerisinde bulunan hainlerin, kalleşçe ve kanlı bir darbe teşebbüsünde bulunmasıyla şanlı tarihimize kara bir leke olarak geçirilmeye çalışılmıştır. Ancak o gece, Aziz milletimiz; kendi silahını yine kendi milletine doğrultan ihanet içerisindeki bu hainlere karşı göğsünü siper ederek, tankların önüne çıkarak, ardında şanlı tarihine yakışır yeni kahramanlık destanları yazdırmak suretiyle onurlu bir direniş göstermiş ve tarihimize kara bir leke olarak geçirilmek istenilen bu geceyi dünyadaki tüm mazlum milletlere öncü olacak, rehber olacak, ışık tutacak bir kahramanlık destanı, şanlı bir direniş, demokrasiye ve milli birliğe sahip çıkma gecesine çevirmeyi başarmıştır. 15 Temmuz 2016 Cuma gecesi yaşanan bu hain kalkışma ve darbe girişimini Aziz Türk Milleti, Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine meydanlara inerek, canlarıyla ve mallarıyla hainlerin yoluna çıkarak başarısızlığa uğratmıştır. Şanlı tarihimizin sayfalarına yeni bir kahramanlık destanı daha yazdıran, kahramanlık genlerini bünyesinde daima muhafaza eden bu Aziz Millet, sabahında aydınlığı gördüğümüz o karanlık gecenin ardından günlerce ve geceler boyunca tuttukları demokrasi nöbetleri ile vatan ve bayrak sevgilerini tüm dünyaya bir kez daha haykırmıştır. Kayserili hemşerilerimizde, o gece coşku ve heyecanla üzerine düşen kutsal vatan görevini en güzel şekilde yerine getirmiştir. 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi bundan sonrada bu Millet; Anayasa ve demokrasimizi askıya almak isteyen şer odaklarına ve onlara uşaklık eden hainlere asla prim vermeyecek, bu tür hain girişimlere ve tüm düşmanca saldırılara, her zaman aynı iman gücü ve vatan sevgisi ile karşı koyacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz darbe girişimine karşı canlarını veren şehitlerimize ve ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyor, aziz milletimizi en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum" ifadelerine yer verdi.

