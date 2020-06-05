Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kayseri ve Niğde'de cuma namazında avlular doldu taştı

Korona virüs salgını nedeniyle alınan önlemlerin ardından geçilen normalleşme sürecinde cemaatle kılınan cuma namazını Kayserili ve Niğdeli vatandaşlar sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak kıldı.

Covid-19 salgının yayılmasının önüne geçilmesi için bir süredir camilerde toplu namaz kılınmıyordu. Alınan önlemlerin ardından gelinen süreçte geçen hafta toplu ibadete açılan camiler, bu hafta da ikinci kez cemaatiyle buluştu. Cuma namazını kılmak isteyen vatandaşlar, Kayseri Valiliğince belirlenen camilerde maskelerini takarak ve sosyal mesafe kurallarına uyarak hazır bulundu. Normalleşme adımları kapsamında toplu olarak kılınan cuma namazına ilgi oldukça yoğundu.

Niğde'de de yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında cemaatle ibadete ara verilen camiler, ikinci kez cemaatine kavuştu. Niğde'de Valilikçe merkezde uygun görülen 17 otopark, pazar yeri ve camilerde cuma namazı kılındı. Perşembe pazarında vatandaşlar, alana maskesiz ve seccadesiz alınmadı. Girişte dezenfekte edilen vatandaşlar, 1,5 metre mesafeyle saf tuttu. İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık hutbede, korona virüsle mücadelede sosyal mesafeye ve tedbirlere dikkat edilmesi konusunda vatandaşları uyardı.

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
CUMA NAMAZIKayseri GündemKayseri Haber
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.