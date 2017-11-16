KAYSERi VEKALETEN YÖNETiLiYOR

Şehrimizde vekaleten yürütülen makamlar ve vekil yöneticiler şunlar;

KAYMAKAMLIKLAR

Yahyalı Kaymakam V. Murat Duru, Sarıoğlan Kaymakam V. İhsan Emre Aydın, Pınarbaşı Kaymakam V. Semih Doğanoğlu, Yeşilhisar Kaymakam V. Onur Yılmazer.



ÜNİVERSİTELER

ERÜ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Şaban Uzay, Edebiyat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Muhammet Güven, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Nurdan Gökçe, Veteriner Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. İhsan Keleş, Mimarlık Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Veysel Aslantaş, Eğitim Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Muhammet Güven, Eczacılık Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. İbrahim Narin, Hukuk Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Murat Doğan, Gevher Nesibe Tıp Tarihi Enstitüsü Müdür V. Prof. Dr. Ruhan Düşünsel, Yabancı Diller Meslek Yüksek Okulu Müdür V. Okt. Ömer Yıldız, Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksek Okulu Müdür V. Doç. Dr. Hasan Yalçın, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdür V. Doç. Dr. Derviş Boztosun,



AGÜ

Bilgisayar Bilimleri Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. İrfan Alan, Mühendislik Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Dilek Cindoğlu, Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdür V. Prof. Dr. İrfan Alan, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Müdür V. Doç. Dr. Alper Faruk Uğraş, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür V. Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdür V. Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu.



NNYÜ

Mühendislik Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Kerim Güney, Fen Edebiyat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Kerim Güney.



BÖLGE VE İL MÜDÜRLÜKLERİ

Vakıflar Bölge Müdür V. Murat Seçilir, TÜİK Bölge Müdür V. İbrahim Esenkar, İl Afet ve Acil Durum Müdür V. Osman Atsız, Denetimli Serbestlik Müdür V. Can Deveci, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür V. Nevzat Özer, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdür V. Kamil Akçadırcı, Çevre ve Şehircilik İl Müdür V. Sibel Livdumlu, Gümrük Müdür V. Atila Arzuman, Ticaret İl Müdür V. Alaattin Fırat, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdür V. Mahmut Teke, İl Göç İdaresi Müdür V. Hasan Çağatay Nazik, İl Mahalli İdareler Müdür V. Necip Gökçek, Valilik Özel Kalem Müdür V. Ahmet Kızılay, Valilik Protokol Şube Müdür V. Mehmet Alpay, İl Sosyal Etüt ve Proje Müdür V. Mustafa Yıldız, Valilik İdari Hizmetler Şube Müdür V. Ferdi Yegen, ORAN Kalkınma Ajansı Gn. Skr. V. Ahmet Emin Kilci, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdür V. Fatih Çapar, İl Defterdar V. Aytül Alan, Vergi Dairesi Başkan V. Ahmet Günçavdı, İl Mili Eğitim Müdür V. Osman Elmalı, Kayseri Asker Alma (ASAL) Bölge Başkan V. Per. Albay Gamze Aydoğdu, Kayseri Orman ve Su İşleri Şube Müdür V. Şevket Ağmaz, TÜRKSAT A.Ş. İl Müdür V. Fatih Geredeli, TC. Merkez Bankası Kayseri Şube Müdürü Vasviye Kahramanlar, BOTAŞ İşletme Müdür V. Mehmet Bayram, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Arslantürk, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ogün Köse.





Rıfat Yörük (ÖZEL HABER)