Kayseri Vergi Dairesi Başkanı Günçavdı’dan Abdullah Oğuzbaş’a ziyaret

7143 sayılı yapılandırma kanunu ile ilgili bilgiler aktaran Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Günçavdı, “31 Temmuz’da başvuruları sona erecek olan 7143 sayılı Yapılandırma Kanunu mükellefler için türlü avantajlar sunuyor. Söz konusu yapılandırma kanununu mükelleflerimize duyurmak için Vergi Dairesi Başkanlığı olarak ciddi bir çaba içerisindeyiz.”dedi. Başkan Günçavdı sözlerini şöyle sürdürdü: “Kanun, vatandaşlarımızın kamuya olan borçlarını büyük oranda ödeme kolaylığı sağlıyor. Yapılandırılan borçların peşin veya ilk iki taksidinin ödeme süresinde ödenmesi halinde ayrıca indirimler tanıyor. Borçlar taksitler halinde, 18 taksitte ve 36 ayda ödeniyor. İhtilaflı alacaklarda durumuna göre yüzde 80’e varan indirimler sunuyor. Devam eden vergi incelemeleri için Kanundan yararlanma imkanı sunuyor. Matrah artırım imkanı getiriyor. Daha önce unutulmuş ya da eksik beyan edilmiş vergiler için beyan yapılabiliyor. Dolayısıyla her mükellef için bir imkan var. Önemli olan mükelleflerimizin Kanunun hangi maddesinin kendisini ilgilendirdiği hususunda Vergi Dairemize bekliyoruz.” [Kurumsal]

