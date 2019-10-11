Kayseri'ye 15 milyon TL'lik yatırım

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ankara temasları çerçevesinde Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ile bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, Kayseri’ye yapılacak olan Okçuluk ve Geleneksel Sporlar Merkezi için bir süredir yaptığı görüşmeleri sonuçlandırarak Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile protokol imzaladı. Protokol kapsamında Spor Toto Teşkilat Başkanlığı yaklaşık 15 milyon TL’ye mal olacak olan bu önemli projeye destek verecek.



İmzalanan protokol uyarınca Okçuluk ve Geleneksel Sporlar Merkezi Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından yapılacak. Okçuluk ve Geleneksel Sporlar Merkezi’nde açık ve kapalı okçuluk sahaları, atlı okçuluk tesisleri, güreş ve diğer geleneksel spor dalları için tesisler bulunacak.

