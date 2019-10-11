Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kayseri'ye 15 milyon TL'lik yatırım

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara’da önemli bir protokol imzaladı. Ankara’da gerek Bakanlıklar gerekse genel müdürlüklere yaptığı ziyaretlerde şehre önemli destekler sağlayan Başkan Büyükkılıç, bu kez 15 milyon TL’lik bir projeye destek aldı.

Kayseri'ye 15 milyon TL'lik yatırım

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ankara temasları çerçevesinde Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ile bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, Kayseri’ye yapılacak olan Okçuluk ve Geleneksel Sporlar Merkezi için bir süredir yaptığı görüşmeleri sonuçlandırarak Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile protokol imzaladı. Protokol kapsamında Spor Toto Teşkilat Başkanlığı yaklaşık 15 milyon TL’ye mal olacak olan bu önemli projeye destek verecek.

İmzalanan protokol uyarınca Okçuluk ve Geleneksel Sporlar Merkezi Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından yapılacak. Okçuluk ve Geleneksel Sporlar Merkezi’nde açık ve kapalı okçuluk sahaları, atlı okçuluk tesisleri, güreş ve diğer geleneksel spor dalları için tesisler bulunacak.
 

Kurumsal

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerKayseri Büyükşehir BelediyesiBüyükşehir BelediyesiMemduh BüyükkılıçBÜYÜKKILIÇ
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.