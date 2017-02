Kayseri'ye iki önemli yatırım yapılıyor

Önceki hafta Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı ile Büyükşehir Belediyesi'ne gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, bu kez Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile birlikte Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, her iki Bakanı Başkanlık girişinde karşıladı. Ziyarette Vali Süleyman Kamçı, Gençlik ve Spor Bakanlığı bürokratları, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden ve ilçe belediye başkanları da yer aldı.



"TÜRKİYE'YE MODEL OLAN YATIRIMLAR YAPILDI"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'a Kayseri ile ilgili genel bilgiler verdi ve özellikle 1994 yılı sonrası çok önemli yatırımlar yapılmaya başlandığını belirtti. Gençlik ve spor alanında şehrimize yapılan yatırımlardan öncelikle Erciyes üzerinde duran Başkan Çelik, yatırım sürecini anlattı ve Erciyes'in fiziki durumuna ilişkin bilgi verdi. Kayseri'de Türkiye'ye model olan tesisler yapıldığını ifade eden Başkan Mustafa Çelik, Kadir Has Stadı, Spor ve Kongre Merkezi, Olimpik Yüzme Havuzu gibi tesislerle ilgili açıklamalarda bulundu. Gençlik ve spor alanında ilçelere de önemli yatırımlar yaptıklarını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, ilçelere her birinin içinde spor salonu ve yüzme havuzunun bulunduğu kadın ve gençlik merkezleri yaptıklarını söyledi. Başkan Çelik, şehrin farklı bölgelerinde bulunan spor tesisleri, Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.'nin spor okulları, kitle sporları için yapılan organizasyonlar ve amatör spora yönelik destekler hakkında da bilgiler verdi.



2017 yılında yapacakları yatırımlar hakkında da bilgi sunan Başkan Çelik, Talas Amerikan Koleji'ni Gençlik Merkezi yapacaklarını, Meryem Ana Kilisesi'ni Türkiye'nin en modern kütüphanesi haline getireceklerini, amatör spor kulüplerini modern bir tesise kavuşturacaklarını, ilçeler ve kent merkezinde yeni sosyal ve spor merkezleri inşa edeceklerini söyledi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, yapılan ve yapılacak olan tüm bu yatırımları sıraladıktan sonra iki önemli yatırım için Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan destek istediklerini belirtti. 150 bin metrekare alana kurulacak olan, profesyonel futbol takımları başta olmak üzere sporcuların kamp yapabileceği Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ile Harikalar Diyarı'nda projelendirilen Okçuluk, Atçılık, Geleneksel Güreş ve Etnosporları Merkezi konusunda detaylı bilgiler sunan Başkan Mustafa Çelik, her iki yatırım için destek beklediklerini dile getirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin de ısrarıyla Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç bu yatırımlar için destek vereceklerini belirtti. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ile Okçuluk ve Etnosporları Merkezi'nin temeli bu yıl içinde atılacak.



Ziyarette ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'a ziyareti anısına el yapımı ibrik hediye etti ve Bakan Kılıç'a Büyükşehir Belediyesi'nin fotoğraf yarışması sonrası açılan sergiyi gezdirdi.

İHA