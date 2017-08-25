KAYSERi'YE ÖZEL DERiN DONDURUCU

DERİN DONDURUCULARA HÜCUM!: Kurban Bayramı’nın yaklaşması ile birlikte etleri stoklamak isteyen vatandaşlar derin donduruculara ve baharatçılara hücum ediyor. Bazı firmaların ürettiği 5, 6 hatta 7 katlı derin dondurucu satışlarında patlama yaşanıyor. Gösterilen bu yoğun ilgi ‘Kurban Bayramı mı? Et stoklama ya da Sucuk Bayramı mı?’ sorusunu akıllara getiriyor. HAYIR YAPIN, STOK YAPMAYIN: Kayseri İl Müftülüğünde görev yapan Uzman Vaiz Abdil Karakuş, “kurban, eti stoklanmak üzere kesilmez. Tamamını dondurucuya koymak ya da sucuk yapmak sünnete muhalif bir davranıştır. Kurbandaki Allah’a yaklaşma manasına et stoklayarak ulaşmak mümkün değildir. Stok yapmak kurbanın anlamına uygun düşmüyor.” dedi.

25 Ağustos 2017 Cuma 12:18