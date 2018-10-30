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Kayseri Yeni Valisi YÖREX’te KTO Standını Ziyaret Etti

Kayseri Yeni Valisi Şeyhmus Günaydın, Kayseri Ticaret Odası (KTO)’nın, Yöresel Ürünler Fuarı (Yörex)’da açtığı standı ziyaret etti.

Kayseri Yeni Valisi YÖREX’te KTO Standını Ziyaret Etti

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’in desteği ile Antalya Expo Centerda 9.’su düzenlenen fuarda, Kayseri Ticaret Odası ve Kayseri Ticaret Borsası (KTB)’nın birlikte açtığı stant çok sayıda misafire ev sahipliği yaptı.
Kayseri’nin yöresel lezzetlerinin ikram edildiği standa 72 ilden birçok kurum ve kuruluşun temsilcisi gelerek, KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ve KTB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış tarafından konuk edildi.
5 gün süren fuarın son gününde, Yeni Valiler Kararnamesi ile Kayseri Valiliği’ne atanan Şeyhmus Günaydın, Kayseri standını ziyaret ederek Başkan Gülsoy’dan bilgiler aldı.
Nazik ziyaretlerinden dolayı Vali Şeyhmus Günaydın’a teşekkürlerini ileten Başkan Gülsoy; “Şimdiden şehrimize hoş geldiniz. Yeni göreviniz hayırlı uğurlu olsun, rabbim güzel görevler yapmayı nasip etsin. Bizlerin amacı, şehrimizi daha iyi yerlere getirmek. Bu doğrultuda iyi bir diyalog ve güven ortamı içerisinde bir ve beraberce çalışacağımıza inanıyorum“ diye konuştu.
Vali Şeyhmus Günaydın ise iyi dilekleri için Başkan Gülsoy’a teşekkürlerini ileterek, Kayseri halkının huzur ve mutluluğu için elinden geleni yapacağını ifade etti.
 

İHA

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