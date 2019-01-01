Kayseri Yeni Yıla Huzurlu Girdi

Vali Şehmus Günaydın; Emniyet Müdürlüğü ziyaretinde yaptığı açıklamada çalışmalarından dolayı emniyet, jandarma ve ordu personellerine teşekkürlerini ileterek; “Bu büyük milletin önünde çok ciddi engeller kuruldu tarih boyunca. Bu büyük millet kahramanlarıyla bütün zorlukların üstesinden geldi. Fedakarca çalışan ve üstün görev anlayışıyla her şartta görev yapan sizler de ülkemizin geleceği için çok büyük çalışma yapıyor, fedakarlıklar gösteriyorsunuz. Bu çalışmalarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Sizlere de aileniz ve sevdiklerinizle beraber huzurlu, sağlıklı seneler diliyorum. Şuna inanıyoruz ki bizler birbirimize dayandıkça, destek verdikçe aşamayacağımız hiçbir güçlük yok. Bunu tarihte birçok kez gösterdik. Bunda emniyetimizin, jandarmamızın, ordumuzun ve tüm görev yapan arkadaşlarımızın emeği ve katkısı vardır” şeklinde konuştu. Daha sonra Kayseri - Sivas karayolunda uygulama yapan polis ekiplerini ziyaret eden protokol, polislerle sohbet ederek, görevi başındaki personellere çeşitli ikramlarda bulundu. Vali Günaydın ayrıca, jandarma ekiplerini de ziyaret ederek, personellerle sohbet etti. Günaydın ve beraberindeki il protokolü, polis merkezleri ziyaretlerinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi’ne geçti. Burada poliklinikleri gezen heyet hastalarla sohbet ederek yeni yıllarını kutladı. Vali Günaydın ayrıca İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ve hastane personelinden Şehir Hastanesi hakkında bilgiler aldı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, yeni yılda sağlık çalışanlarına sağlık ve mutluluk dilemek istediklerini ifade ederek, tüm çalışanların yeni yılını kutladı.

Vali Şehmus Günaydın ise yılbaşında nöbet tutan tüm personellerin, vatandaşların ihtiyaç duyduğu hizmetlerin aksamaması için büyük gayret gösterdiklerini kaydederek; “Bugün nöbet tutan arkadaşlarımız büyük fedakarlıkla Kayserili hemşehrilerimizin ihtiyaç duyduğu hizmetlerin aksamaması için büyük gayret gösteriyorlar. Büyük fedakarlıkla görevini icra eden polisimizi ziyaret ettik. Polis noktasını, jandarmamızla beraber nöbet tutan arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Onları dinledik, beraber sohbet ettik. Şimdi de vatandaşlarımızın sağlıklı bir şekilde yaşamlarını devam ettirebilmeleri, bu akşamı sağlıklı bir şekilde geçirebilmeleri için ve bir olay olduğunda anında müdahale etmeniz için hazırlamış olduğunuz çalışmaları sizden dinleyelim istedik. Büyük bir gayretle, çabayla çalışan, emek veren, destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Sevdikleri ve aileleriyle hayırlı bir sene temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Vali Günaydın’ın ziyaretlerine İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Melikgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları katıldı.

