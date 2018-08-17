Kayseri’de 1 ayda 291 kişiye uyuşturucudan işlem yapıldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ ve ‘Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak’ suçlarından 165 olayda 291 şahsa yasal işlem yapıldı. Haklarında işlem yapılan şahıslardan 6’sı adli kontrol ile serbest kaldı, 36’sı çıkarıldıkları Adli Makamlarca tutuklandı.

Ayrıca, ‘Uyuşturucu Madde Ticareti yapmak, Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak’ suçlarından yakalama müzekkeresi ile aranan 15 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 6’sı ifadelerinden sonra mahkemece salıverildi, 9’u ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yapılan operasyonlarda, 2 bin 70 gram Kubar Esrar, bin 1261 gram Toz Esrar, 6,58 gram Eroin, 858,64 gram Metamfetamin, 465,35 gram Bonzai ,30 adet uyuşturucu/uyarıcı Extacy hap, 4,60 Gram Kokain ve 72 Kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.