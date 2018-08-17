Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kayseri’de 1 ayda 291 kişiye uyuşturucudan işlem yapıldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 ay içerisinde 165 farklı olayda 291 kişiye uyuşturucudan işlem yapıldı. 

Kayseri’de 1 ayda 291 kişiye uyuşturucudan işlem yapıldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ ve ‘Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak’ suçlarından 165 olayda 291 şahsa yasal işlem yapıldı. Haklarında işlem yapılan şahıslardan 6’sı adli kontrol ile serbest kaldı, 36’sı çıkarıldıkları Adli Makamlarca tutuklandı. 
Ayrıca, ‘Uyuşturucu Madde Ticareti yapmak, Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak’ suçlarından yakalama müzekkeresi ile aranan 15 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 6’sı ifadelerinden sonra mahkemece salıverildi, 9’u ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 
Yapılan operasyonlarda, 2 bin 70 gram Kubar Esrar, bin 1261 gram Toz Esrar, 6,58 gram Eroin, 858,64 gram Metamfetamin, 465,35 gram Bonzai ,30 adet uyuşturucu/uyarıcı Extacy hap, 4,60 Gram Kokain ve 72 Kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. 

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerKayseri İl Emniyet MüdürlüğüNARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.