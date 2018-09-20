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Kayseri’de 1 Ayda 36 Kişi Uyuşturucu Madde Ticaretinden Tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 1 ay içerisinde düzenledikleri uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 241 kişiden 36’sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

Kayseri’de 1 Ayda 36 Kişi Uyuşturucu Madde Ticaretinden Tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında düzenledikleri operasyonlar ile uyuşturucu kullanan ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara göz açtırmıyor. 
Ekiplerin 1 ay içerisinde düzenledikleri başarılı operasyonlarda, 241 kişiye yasal işlem yapıldı. Hakkında işlem yapılan şahıslardan 36’s çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
Ayrıca düzenlenen operasyonlarda, 72,25 gram Kubar Esrar, 20,90 gram Toz Esrar, 115803,45 gram Eroin, 478,70 gram Metamfetamin, 349,77 gram Sentetik Kannobinoid (Bonzai), 30 adet uyuşturucu/uyarıcı Extacy hap ve 32 adet uyuşturucu/uyarıcı Captagon hapı ele geçirildi. 
 

İHA

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